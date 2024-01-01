Зеленський повідомив про додаткові системи NASAMS і ракети до них від Канади
Президент Володимир Зеленський після розмови з канадським прем’єром Джастіном Трюдо повідомив про надання Україні додаткових систем протиповітряної оборони NASAMS і ракет до них.
"Розпочали рік із роботи над зміцненням нашої оборони, зокрема над посиленням українського повітряного щита", – заявив президент.
Він розповів, що поінформував Трюдо про російські удари по Україні, про "постійний ракетний терор", удари "шахедів".
"Я вдячний Джастіну за готовність допомагати в посиленні захисту українського неба, зокрема за постачання додаткових "Насамсів" – систем і ракет до них", – повідомив Зеленський.
Він не уточнив – мова про вже передані Україні системи ППО чи обіцяні.
Також український і канадський лідери домовились, що команди двох держав вже найближчим часом активізують двосторонній діалог для укладення угоди про гарантії безпеки для України.
- У січні 2023 року Канада закупила для України систему NASAMS і необхідні боєприпаси до неї. Відтоді публічно про передання Канадою систем NASAMS не повідомлялось.
- 29 грудня, після наймасованішої атаки РФ ракетами та дронами, Велика Британія оголосила, що передає Україні ще приблизно 200 ракет ППО.
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