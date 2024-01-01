Зеленський повідомив про додаткові системи NASAMS і ракети до них від Канади

Зеленський розповів Трюдо про постійні російські атаки дронами і ракетами

Пускова установка NASAMS (фото — Flickr @kongsberg)

Президент Володимир Зеленський після розмови з канадським прем’єром Джастіном Трюдо повідомив про надання Україні додаткових систем протиповітряної оборони NASAMS і ракет до них.

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"Розпочали рік із роботи над зміцненням нашої оборони, зокрема над посиленням українського повітряного щита", – заявив президент.

Він розповів, що поінформував Трюдо про російські удари по Україні, про "постійний ракетний терор", удари "шахедів".

"Я вдячний Джастіну за готовність допомагати в посиленні захисту українського неба, зокрема за постачання додаткових "Насамсів" – систем і ракет до них", – повідомив Зеленський.

Він не уточнив – мова про вже передані Україні системи ППО чи обіцяні.

Також український і канадський лідери домовились, що команди двох держав вже найближчим часом активізують двосторонній діалог для укладення угоди про гарантії безпеки для України.

У січні 2023 року Канада закупила для України систему NASAMS і необхідні боєприпаси до неї. Відтоді публічно про передання Канадою систем NASAMS не повідомлялось.

29 грудня, після наймасованішої атаки РФ ракетами та дронами, Велика Британія оголосила, що передає Україні ще приблизно 200 ракет ППО.

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