Зеленский сообщил о дополнительных системах NASAMS и ракетах к ним от Канады

Зеленский рассказал Трюдо о постоянных российских атаках дронами и ракетами

Пускова установка NASAMS (фото — Flickr @kongsberg)

Президент Владимир Зеленский после разговора с канадским премьером Джастином Трюдо сообщил о предоставлении Украине дополнительных систем противовоздушной обороны NASAMS и ракет к ним.

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"Начали год с работы над укреплением нашей обороны, в частности, над усилением украинского воздушного щита", – заявил президент.

Он рассказал, что проинформировал Трюдо о российских ударах по Украине, о "постоянном ракетном терроре", ударах "шахедов".

"Я благодарен Джастину за готовность помогать в усилении защиты украинского неба, в частности, за поставку дополнительных "Насамсов" – систем и ракет к ним", – сообщил Зеленский.

Он не уточнил – речь об уже переданных Украине системах ПВО или обещанных.

Также украинский и канадский лидеры договорились, что команды двух государств уже в ближайшее время активизируют двусторонний диалог для заключения соглашения о гарантиях безопасности для Украины.

В январе 2023 года Канада закупила для Украины систему NASAMS и необходимые к ней боеприпасы. С тех пор публично о передаче Канадой систем NASAMS не сообщалось.

29 декабря, после массированной атаки РФ ракетами и дронами, Великобритания объявила, что отправляет в Украину еще примерно 200 ракет ПВО.

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