Зеленский сообщил о дополнительных системах NASAMS и ракетах к ним от Канады
Президент Владимир Зеленский после разговора с канадским премьером Джастином Трюдо сообщил о предоставлении Украине дополнительных систем противовоздушной обороны NASAMS и ракет к ним.
"Начали год с работы над укреплением нашей обороны, в частности, над усилением украинского воздушного щита", – заявил президент.
Он рассказал, что проинформировал Трюдо о российских ударах по Украине, о "постоянном ракетном терроре", ударах "шахедов".
"Я благодарен Джастину за готовность помогать в усилении защиты украинского неба, в частности, за поставку дополнительных "Насамсов" – систем и ракет к ним", – сообщил Зеленский.
Он не уточнил – речь об уже переданных Украине системах ПВО или обещанных.
Также украинский и канадский лидеры договорились, что команды двух государств уже в ближайшее время активизируют двусторонний диалог для заключения соглашения о гарантиях безопасности для Украины.
- В январе 2023 года Канада закупила для Украины систему NASAMS и необходимые к ней боеприпасы. С тех пор публично о передаче Канадой систем NASAMS не сообщалось.
- 29 декабря, после массированной атаки РФ ракетами и дронами, Великобритания объявила, что отправляет в Украину еще примерно 200 ракет ПВО.
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