Залужный рассказал топ-генералу США о ситуации на фронте: Сложная, но контролируемая

Фото: Telegram Главнокомандующего ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи.

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"Рассказал о ситуации на фронте. Оперативно-стратегическая обстановка остается сложной, но контролируемой. ВСУ продолжают ведение оборонных операций, концентрируются на отражении атак противника и нанесении ему максимальных потерь в живой силе и технике", – рассказал главком.

Командующие подробно обсудили возможные действия оккупантов, которые ожидаются в ближайшие недели и месяцы.

Отдельно собеседники остановились на вопросе противодействия массированным ракетным атакам РФ, Залужный акцентировал внимание на необходимости усиления системы украинской противовоздушной обороны.

"Выразил благодарность американским партнерам за поддержку и помощь Украине в борьбе с российской агрессией", – подытожил главком ВСУ.

20 ноября Залужный вместе с начальником Генштаба Сергеем Шапталой и главой Минобороны приняли участие в переговорах в Киеве с американскими партнерами: "Подробно обсудили общие планы в короткой, средней и долгосрочной перспективах".

1 января президент Владимир Зеленский после разговора с канадским премьером Джастином Трюдо сообщил о предоставлении Украине дополнительных систем противовоздушной обороны NASAMS и ракет к ним.

2 января россияне провели массированную ракетную атаку по Украине. Главнокомандующий ВСУ заявил, что все 10 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал" были сбиты системой противовоздушной обороны Patriot.

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