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Залужний з командою порадився з головами Пентагону та сил НАТО в Європі – фото

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20.11.2023, 21:40
Залужний з командою порадився з головами Пентагону та сил НАТО в Європі – фото - Фото
Валерій Залужний та Сергій Шаптала (Фото: Головнокомандувач ЗСУ)

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник Генштабу Сергій Шаптала та глава Міноборони Рустем Умєров взяли участь у перемовинах у Києві з американськими партнерами. Про це повідомив головком.

Зі сторони США були глава Міноборони Ллойд Остін, пані посол Бріджит Брінк та верховний головнокомандувач обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі, командувач збройних сил США в Європі генерал Крістофер Каволі. 

"Доповів про обстановку на фронті. Детально обговорили спільні плани у короткій, середній та довгостроковій перспективах. Окремо зупинилися на потребах та технологічних рішеннях, які посилять наші спроможності на полі бою", – написав Залужний.

Головком зазначив, що сторони продовжують працювати на засадах відкритості та максимальної довіри.

Залужний висловив вдячність партнерам та всьому американському народові за допомогу і підтримку України у боротьбі з агресією РФ.

Фото: Головнокомандувач ЗСУ

Пані посол США Бріджит Брінк, глава Пентагону Ллойд Остін та командувач Крістофер Каволі

Міністр оборони Рустем Умєров та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний

Ллойд Остін та українські захисники

  • Глава Пентагону перебуває з візитом у Києві.

  • Міноборони США оголосило про додаткову допомогу на $100 млн для України: ще одна пускова установка M142 HIMARS, артилерійські снаряди, ракети Stinger, TOW, AT-4 та Javelin, а також 3 млн набоїв.

  • Президент Володимир Зеленський повідомив, що Сполучені Штати виділили новий пакет військової допомоги для України, у якому буде більше артилерії, щоб посилити оборону та наступ ЗСУ на загарбані росіянами українські території.

Читайте також: Остін зустрівся із Зеленським. WP: США дадуть ще снарядів та зброї більшої дальності — фото

Артем Джеріпа
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