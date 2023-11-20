Залужний з командою порадився з головами Пентагону та сил НАТО в Європі – фото

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник Генштабу Сергій Шаптала та глава Міноборони Рустем Умєров взяли участь у перемовинах у Києві з американськими партнерами. Про це повідомив головком.

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Зі сторони США були глава Міноборони Ллойд Остін, пані посол Бріджит Брінк та верховний головнокомандувач обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі, командувач збройних сил США в Європі генерал Крістофер Каволі.

"Доповів про обстановку на фронті. Детально обговорили спільні плани у короткій, середній та довгостроковій перспективах. Окремо зупинилися на потребах та технологічних рішеннях, які посилять наші спроможності на полі бою", – написав Залужний.

Головком зазначив, що сторони продовжують працювати на засадах відкритості та максимальної довіри.

Залужний висловив вдячність партнерам та всьому американському народові за допомогу і підтримку України у боротьбі з агресією РФ.

Глава Пентагону перебуває з візитом у Києві.

Міноборони США оголосило про додаткову допомогу на $100 млн для України: ще одна пускова установка M142 HIMARS, артилерійські снаряди, ракети Stinger, TOW, AT-4 та Javelin, а також 3 млн набоїв.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Сполучені Штати виділили новий пакет військової допомоги для України, у якому буде більше артилерії, щоб посилити оборону та наступ ЗСУ на загарбані росіянами українські території.

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