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Залужный с командой посоветовался с главами Пентагона и сил НАТО в Европе — фото

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20.11.2023, 21:40
Залужный с командой посоветовался с главами Пентагона и сил НАТО в Европе — фото - Фото
Валерий Залужный и Сергей Шаптала (Фото: Главнокомандующий ВСУ)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник Генштаба Сергей Шаптала и глава Минобороны Рустем Умеров приняли участие в переговорах с американскими партнерами. Об этом сообщил главком.

Со стороны США были глава Минобороны Ллойд Остин, госпожа посол Бриджит Бринк и Верховный главнокомандующий Объединенными Вооруженными Силами НАТО в Европе, командующий Вооруженными Силами США в Европе генерал Кристофер Каволи.

"Доложил об обстановке на фронте. Подробно обсудили общие планы в короткой, средней и долгосрочной перспективах. Отдельно остановились на потребностях и технологических решениях, которые усилят наши возможности на поле боя", – написал Залужный.

Главком отметил, что стороны продолжают работать на основе открытости и максимального доверия.

Залужный выразил благодарность партнерам и всему американскому народу за помощь и поддержку Украины в борьбе с агрессией РФ.

Фото: Главнокомандующий ВСУ

Госпожа посол США Бриджит Бринк, глава Пентагона Ллойд Остин и командующий Кристофер Каволи

Министр обороны Рустем Умеров и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный

Ллойд Остин и украинские защитники

  • Глава Пентагона находится с визитом в Киеве.
  • Минобороны США объявило о дополнительной помощи на $100 млн для Украины: еще одна пусковая установка M142 HIMARS, артиллерийские снаряды, ракеты Stinger, TOW, AT-4 и Javelin, а также 3 млн патронов.
  • Президент Владимир Зеленский сообщил, что Соединенные Штаты выделили новый пакет военной помощи для Украины, в котором будет больше артиллерии, чтобы усилить оборону и наступление ВСУ на захваченные россиянами украинские территории.

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Артём Джерипа
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