Россия ударила ракетами С-300 по Покровску: погибли 11 человек, из них пятеро детей - фото

Под завалами еще находятся люди с детьми

Фото: Вадим Филашкин

В ночь на 6 января российские оккупанты ударили ракетами по Покровску Донецкой области, в результате чего погибли 11 человек, среди них - пятеро детей. Об этом сообщили глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин и президент Владимир Зеленский.

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Россияне ударили по району ракетами С-300, убили 11 человек и ранили еще восемь. Основной удар пришелся по Покровску и Ровно Мирноградской общины, отметил Филашкин.

"Удар россиян был просто по обычной жилой застройке, по частным домам. Всем раненым оказывается необходимая помощь. И Россия должна чувствовать – всегда чувствовать, – что ни один из таких ударов без последствий для государства-террориста не пройдет", - заявил президент в видеообращении.

Спасатели извлекли из-под завалов мужчину. По предварительной информации под завалами двух домов возможно пребывание еще шестерых человек, из них двое детей. На месте продолжаются аварийно-спасательные и поисковые работы.

По информации ГСЧС, Россия полностью уничтожила два частных дома.

Фото: Вадим Филашкин