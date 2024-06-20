Білий дім прокоментував візит Путіна до Кім Чен Ина: Росія збирає коаліцію

У Білому домі впевнені – це також свідчить про те, де опинилася Росія на світовій арені

Кім Чен Ин та Володимир Путін (Фото: EPA)

У Білому домі вважають офіційний візит російського диктатора Володимира Путіна до Пхеньяна і підписання з північнокорейським колегою Кім Чен Ином договору про стратегічне партнерство "розширенням партнерства". Про це заявив старший директор із питань Європи Ради нацбезпеки Білого дому Майкл Карпентер, повідомляє Укрінформ.

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"Щодо зустрічі Путіна і Кім Чен Ина в Пхеньяні та всієї помпезності й пишноти, що відображають тоталітарний характер режиму в КНДР, очевидно, що йдеться про розширення партнерства", – стверджує він.

Карпентер впевнений – це також свідчить про те, де опинилася Росія на світовій арені.

Він зауважив, що найближчими партнерами РФ стали Північна Корея, Іран, Сирія і "певною мірою" Китай, "хоч і не надає Росії зброї, але надсилає багато продукції подвійного призначення для виробництва передових систем озброєння".

За словами посадовця, йдеться, зокрема, про нітроцелюлозу для виготовлення порохів, оптику, верстати для російського ВПК. І це посилює загрозу безпеці України та Європи загалом, зазначив він.

"Це, в широкому сенсі, коаліція, яку збирає Росія", – підсумував представник Білого дому та запропонував порівняти її з коаліцією з 50 країн у Контактній групі з питань оборони України і з приблизно 100 країнами, які "підтримали принципи Статуту ООН у Швейцарії".

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс вважає, що "химерні" сцени візиту російського диктатора Володимира Путіна до Північної Кореї слід сприймати як "попередження".

З вечора 18 червня Путін перебував з візитом у КНДР. Обидва диктатори підписали договір про "всеосяжне стратегічне партнерство між двома країнами".

Нардеп від Слуги народу, голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко заявив LIGA.net , що для України це, по суті, нічого не змінює.

, що для України це, по суті, нічого не змінює. Постійна представниця США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що поки світові лідери обговорювали шляхи допомоги Україні, російський диктатор готувався до обговорення військових озброєнь з північнокорейським "колегою".

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