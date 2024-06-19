Поки світ обговорював допомогу Україні, Путін планував візит до КНДР – постпред США в ООН

Лінда Томас-Грінфілд заявила, що лише за останні кілька днів Росія вдарила по Україні чотирма ракетами, ймовірно, виробництва КНДР

Володимир Путін та Кім Чен Ин (Фото: ЕРА/KCNA)

Поки світові лідери обговорювали шляхи допомоги Україні, російський диктатор Володимир Путін готувався до обговорення військових озброєнь з північнокорейським "колегою" Кім Чен Ином. Про це заявила постійна представниця США в Організації Об'єднаних Націй Лінда Томас-Грінфілд.

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"В той час, як десятки організацій зібралися, щоб обговорити гуманітарну допомогу і план відновлення цивільної інфраструктури України, російський президент Володимир Путін готувався до обговорення військових озброєнь з лідером КНДР Кім Чен Ином", – сказала вона.

Американська посадовиця зазначила, що лише кілька днів тому Росія запустила загалом чотири балістичні ракети, ймовірно, північнокорейського виробництва, в напрямку України – дві 15 червня і ще дві 16 червня.

"Замість того, щоб дотримуватися резолюцій Радбезу ООН, Росія грубо їх порушує", – додала Томас-Грінфілд.

У листопаді 2023 року Bloomberg писало, що вартість постачань КНДР до Росії може досягати близько $3 млрд.

4 січня 2024 року США підтвердили, що РФ отримала балістичні ракети від КНДР і застосувала їх під час атак по Україні 29 грудня та 2 січня.

Міноборони Південної Кореї тоді також повідомляло, що Пхеньян може продати Росії новий тип балістичних ракет для використання Москвою у війні проти України.

23 лютого ГУР Міноборони заявило, що КНДР відправила в Росію вже 1,5 млн артснарядів – натомість країна просить у Москви ракетні технології.

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