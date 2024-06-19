Пока мир обсуждал помощь Украине, Путин планировал визит в КНДР – постпред США в ООН
Пока мировые лидеры обсуждали пути помощи Украине, российский диктатор Владимир Путин готовился к обсуждению военных вооружений с северокорейским "коллегой" Ким Чен Ыном. Об этом заявила постоянный представитель США в Организации Объединенных Наций Линда Томас-Гринфилд.
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"В то время как десятки организаций собрались, чтобы обсудить гуманитарную помощь и план восстановления гражданской инфраструктуры Украины, российский президент Владимир Путин готовился к обсуждению военных вооружений с лидером КНДР Ким Чен Ыном", – сказала она.
Американская чиновница отметила, что всего несколько дней назад Россия запустила в общей сложности четыре баллистические ракеты, вероятно, северокорейского производства, в направлении Украины – две 15 июня и еще две 16 июня.
"Вместо того чтобы соблюдать резолюции Совбеза ООН, Россия грубо их нарушает", – добавила Томас-Гринфилд.
- В ноябре 2023 года Bloomberg писало, что стоимость поставок КНДР в Россию может достигать около $3 млрд.
- 4 января 2024 США подтвердили, что РФ получила баллистические ракеты от КНДР и применила их во время атак по Украине 29 декабря и 2 января.
- Минобороны Южной Кореи тогда также сообщало, что Пхеньян может продать России новый тип баллистических ракет для использования Москвой в войне против Украины.
- 23 февраля ГУР Минобороны заявило, что КНДР отправила в Россию уже 1,5 млн артснарядов – вместо этого страна просит у Москвы ракетные технологии.
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