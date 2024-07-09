Північна Корея відправила в Росію делегацію елітних військових – Reuters

Жодних подробиць, включно з метою візиту і тим, де саме в Росії вони перебувають, не повідомлялося

Володимир Путін та Кім Чен Ин (Фото: EPA)

Північнокорейська елітна делегація військового вишколу начебто вирушила з візитом до Росії. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на північнокорейські ЗМІ.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

Журналісти зазначили, що це стало першим військовим обміном між двома країнами з моменту підписання між російським диктатором Володимиром Путіним та його північнокорейським "колегою" Кім Чен Ином пакту про тіснішу військову співпрацю.

Агентство зазначило, що очолює делегацію офіцерів військового вишколу президент військового університету імені Кім Ір Сена Кім Гем Чоль – він начебто вилетів літаком у понеділок.

Жодних інших подробиць, включно з метою візиту і тим, де саме в Росії вони перебувають, не повідомлялося.

Під час першого за 24 роки візиту російського диктатора Володимира Путіна до Північної Кореї Москва та Пхеньян уклали угоду про "всеосяжне стратегічне партнерство".

Безпекова угода між Північною Кореєю та Росією змусила Південну Корею заявити про готовність переглянути підтримку України.

Офіс президента Південної Кореї засудив документ та заявив, що перегляне свою політику обмеження підтримки України лише нелетальною допомогою.

8 липня президент Південної Кореї заявив, що країна ухвалить рішення щодо підтримки України залежно від того, як розвиватиметься новий військовий пакт між КНДР та Росією.

Читайте також: "Привіт" для Путіна та Кіма. Як південнокорейські Hyundai та LG можуть озброїти Україну