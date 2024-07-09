Северная Корея отправила в Россию делегацию элитных военных – Reuters

Никаких подробностей, включая цель визита и то, где именно в России они находятся, не сообщалось

Владимир Путин и Ким Чен Ын (Фото: EPA)

Северокорейская элитная делегация военной подготовки якобы отправилась с визитом в Россию. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на северокорейские СМИ.

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Журналисты отметили, что это стало первым военным обменом между двумя странами с момента подписания между российским диктатором Владимиром Путиным и его северокорейским "коллегой" Ким Чен Ыном пакта о более тесном военном сотрудничестве.

Агентство отметило, что возглавляет делегацию офицеров военной подготовки президент военного университета имени Ким Ир Сена Ким Гэм Чоль – он вроде бы вылетел самолетом в понедельник.

Никаких других подробностей, включая цель визита и то, где именно в России они находятся, не сообщалось.

Во время первого за 24 года визита российского диктатора Владимира Путина в Северную Корею Москва и Пхеньян заключили соглашение о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве".

Соглашение между Северной Кореей и Россией заставило Южную Корею заявить о готовности пересмотреть поддержку Украины.

Офис президента Южной Кореи осудил документ и заявил, что пересмотрит свою политику ограничения поддержки Украины только нелетальной помощью.

8 июля президент Южной Кореи заявил, что страна примет решение о поддержке Украины в зависимости от того, как будет развиваться новый военный пакт между КНДР и Россией.

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