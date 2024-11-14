На следующей неделе украинцам представят внутренний План стойкости – Зеленский

По словам президента, уже есть "хорошие наработки" по пунктам этого Плана

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский сообщил, что продолжается разработка внутреннего Плана стойкости Украины. Всего он будет насчитывать 10 пунктов, а представят его на следующей неделе.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

Зеленский отметил, что 14 ноября были проработаны несколько пунктов этого Плана, в частности по энергетике и оружию. По его словам, уже есть "хорошие наработки" у Министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины, которые планируют внедрить.

По словам президента, под каждый пункт Плана подготовят базовый документ с "четкими приложениями" и пошагово.

Также глава государства обсудил и пункт о культурном суверенитете. По его словам, объединение культурного общества Украины – часть силы страны и элемент гарантирования связей с глобальным миром.

"Культура в целом – это инструмент, который работает одинаково ради человечности в разных частях света. Мы должны уделить этому гораздо больше государственного внимания, и это будет", – подчеркнул Зеленский.

24 октября сообщалось, что Зеленский поручил подготовить внутренний План усиления Украины. В нем говорится о фронте, оборонно-промышленном комплексе, экономике страны, финансах, информационной сфере, работе в регионах, обеспечении справедливости и других стратегических областях.

12 ноября результаты опроса КМИС показали, что наиболее готовы на территориальные уступки украинцы, не доверяющие Зеленскому.