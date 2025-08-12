Малюк про вбивство генерала РФ Кирилова: 800 грамів вибухової суміші зробили свою справу

Василь Малюк (Фото: Служба безпеки України)

Начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту Збройних сил Росії Ігор Кирилов загинув після підриву 800 грамів вибухівки, захованої у самокаті. Про це в інтерв’ю в ефірі телемарафону повідомив очільник Служби безпеки України Василь Малюк.

Він заявив, що СБУ офіційно не визнаватиме свою причетність до ліквідації російського генерала.

Малюк нагадав, що Кирилов очолював окреме угруповання військ, саме хімічні війська РФ. За його словами, він більше ніж 4500 разів дав команду використати хімічну зброю локального радіуса дії по українських військових на лінії бойового зіткнення.

"Він неодноразово давав команди вбивати наших військових. Це той, до речі, хто розповідав про якихось міфологічних бойовий комарів, які переносять якісь там засоби ураження і так далі. Тому 800 грамів вибухової суміші в самокаті зробили свою справу, і його зрізало, як бритвочкою, і ми йому подякували", – зазначив глава СБУ.