Малюк об убийстве генерала РФ Кириллова: 800 граммов взрывчатой смеси сделали свое дело

Василий Малюк (Фото: Служба безопасности Украины)

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов погиб после подрыва 800 граммов взрывчатки, спрятанной в самокате. Об этом в интервью в эфире телемарафона сообщил глава Службы безопасности Украины Василий Малюк.

Он заявил, что СБУ официально не будет признавать свою причастность к ликвидации российского генерала.

Малюк напомнил, что Кириллов возглавлял отдельную группировку войск, именно химические войска РФ. По его словам, он более 4500 раз дал команду использовать химическое оружие локального радиуса действия по украинским военным на линии боевого соприкосновения.

"Он неоднократно давал команды убивать наших военных. Это тот, кстати, кто рассказывал о каких-то мифологических боевых комарах, которые переносят какие-то там средства поражения и так далее. Поэтому 800 граммов взрывчатой смеси в самокате сделали свое дело, и его срезало, как бритвочкой, и мы его поблагодарили", — отметил глава СБУ.