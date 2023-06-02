Генерал Міллі каже, що танки відіграють вирішальну роль у контрнаступі ЗСУ
02.06.2023, 08:55
Марк Міллі (Фото: ЕРА)
Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі наголосив на важливості танків для українського контрнаступу. За його словами, вони забезпечать вирішальну вогневу міць, передає CNN.
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Міллі зазначив, що танки важливі для ЗСУ як для оборони, так і для наступу.
"Модернізовані сучасні танки, відповідне навчання на них, уміння їх використовувати стануть фундаментальним компонентом для успіху України", – сказав генерал.
Він пояснив, що українські воїни використовуватимуть танки у супроводі з артилерією, піхотою й іншими наземними силами, коли почнеться контрнаступ.
- 1 червня 2023 року Міноборони попросило в Австралії танки Abrams, які країна колись отримала від США.
- ЗМІ повідомляли, що уряд Нідерландів планує закупити для України кілька десятків танків Leopard 1, але для цього потрібне схвалення Швейцарії.
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