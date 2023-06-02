Генерал Міллі каже, що танки відіграють вирішальну роль у контрнаступі ЗСУ

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі наголосив на важливості танків для українського контрнаступу. За його словами, вони забезпечать вирішальну вогневу міць, передає CNN.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Міллі зазначив, що танки важливі для ЗСУ як для оборони, так і для наступу.

"Модернізовані сучасні танки, відповідне навчання на них, уміння їх використовувати стануть фундаментальним компонентом для успіху України", – сказав генерал.

Він пояснив, що українські воїни використовуватимуть танки у супроводі з артилерією, піхотою й іншими наземними силами, коли почнеться контрнаступ.

1 червня 2023 року Міноборони попросило в Австралії танки Abrams, які країна колись отримала від США.

ЗМІ повідомляли, що уряд Нідерландів планує закупити для України кілька десятків танків Leopard 1, але для цього потрібне схвалення Швейцарії.

Читайте також: Генерал Міллі: Цю війну у мілітарному плані Росія не виграє. Просто ні

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.