Нідерланди хочуть закупити для ЗСУ десятки танків Leopard 1, але треба добро Швейцарії – NOS

Уряд Нідерландів планує закупити для України кілька десятків танків Leopard 1, але для цього потрібне схвалення Швейцарії. Про це повідомляє видання NOS.

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За словами джерел журналістів у Гаазі, танки може надати швейцарська компанія.

Для цього, як і раніше, потрібен дозвіл уряду Швейцарії, який хоче залишатися осторонь російсько-української війни, наскільки це можливо, однак у травні країна зробила крок до дозволу на постачання зброї.

Угода поки що не укладена. Вартість швейцарських танків Leopard 1 теж поки невідома, але 14 сучасніших німецьких Leopard 2-A4 обійшлися союзникам України приблизно в 165 млн євро.

Нідерланди "навсправжки розглядають" передачу Україні винищувачів F-16.

Вчора повідомлялося, що в рамках нового пакету військової допомоги Німеччина доставила в Україну боєприпаси до танків Leopard 1. Загалом Німеччина та Данія мають надати 110 таких танків ЗСУ.

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