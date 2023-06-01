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Нідерланди хочуть закупити для ЗСУ десятки танків Leopard 1, але треба добро Швейцарії – NOS

Этот материал также доступен на русском
01.06.2023, 21:53
Нідерланди хочуть закупити для ЗСУ десятки танків Leopard 1, але треба добро Швейцарії – NOS - Фото
Танки Leopard 1 (фото – kmweg.com)

Уряд Нідерландів планує закупити для України кілька десятків танків Leopard 1, але для цього потрібне схвалення Швейцарії. Про це повідомляє видання NOS.

За словами джерел журналістів у Гаазі, танки може надати швейцарська компанія.

Для цього, як і раніше, потрібен дозвіл уряду Швейцарії, який хоче залишатися осторонь російсько-української війни, наскільки це можливо, однак у травні країна зробила крок до дозволу на постачання зброї.

Угода поки що не укладена. Вартість швейцарських танків Leopard 1 теж поки невідома, але 14 сучасніших німецьких Leopard 2-A4 обійшлися союзникам України приблизно в 165 млн євро.

  • Нідерланди "навсправжки розглядають" передачу Україні винищувачів F-16.
  • Вчора повідомлялося, що в рамках нового пакету військової допомоги Німеччина доставила в Україну боєприпаси до танків Leopard 1. Загалом Німеччина та Данія мають надати 110 таких танків ЗСУ.

Читайте також: Резніков про танки Leopard та Challenger для ЗСУ: Це навіть не Mercedes, це Rolls Royce

Оксана Житнюк
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