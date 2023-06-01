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Нидерланды хотят закупить для ВСУ десятки танков Leopard 1, но нужно добро Швейцарии – NOS

Цей матеріал також доступний українською
01.06.2023, 21:53
Нидерланды хотят закупить для ВСУ десятки танков Leopard 1, но нужно добро Швейцарии – NOS - Фото
Танки Leopard 1 (фото — kmweg.com)

Правительство Нидерландов планирует закупить для Украины несколько десятков танков Leopard 1, но для этого необходимо одобрение Швейцарии. Об этом сообщает издание NOS.

По словам источников журналистов в Гааге, танки может поставить швейцарская компания.

Для этого по-прежнему требуется разрешение правительства Швейцарии, которая хочет оставаться в стороне от российско-украинской войны, насколько это возможно, однако в мае страна сделала шаг к разрешению на поставки оружия.

Сделка пока что не заключена. Стоимость швейцарских танков Leopard 1 тоже пока неизвестна, но 14 более современных немецких Leopard 2-A4 обошлись союзникам Украины примерно в 165 млн евро.

  • Нидерланды "всерьез рассматривают" передачу Украине истребителей F-16.
  • Вчера сообщалось, что в рамках нового пакета военной помощи Германия доставила в Украину боеприпасы к танкам Leopard 1. В целом Германия и Дания должны поставить 110 таких танков ВСУ.

Читайте также: Резников о танках Leopard и Challenger для ВСУ: Это даже не Mercedes, это Rolls Royce

Оксана Житнюк
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