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Генерал Милли говорит, что танки играют решающую роль в контрнаступлении ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
02.06.2023, 08:55
Генерал Милли говорит, что танки играют решающую роль в контрнаступлении ВСУ - Фото
Марк Милли (Фото: ЕРА)

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли отметил важность танков для украинского контрнаступления. По его словам, они обеспечат решающую огневую мощь, передает CNN.

Милли отметил, что танки важны для ВСУ как для обороны, так и наступления.

"Модернизированные современные танки, соответствующее обучение на них, умение использовать их станут фундаментальным компонентом для успеха Украины", – сказал генерал.

Он объяснил, что украинские воины будут использовать танки в сопровождении с артиллерией, пехотой и другими наземными силами, когда начнется контрнаступление.

  • 1 июня 2023 года Минобороны попросило у Австралии танки Abrams, которые страна когда-то получила от США.
  • СМИ сообщали, что правительство Нидерландов планирует закупить для Украины несколько десятков танков Leopard 1, но для этого требуется одобрение Швейцарии.

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Милана Головань
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