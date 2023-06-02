Генерал Милли говорит, что танки играют решающую роль в контрнаступлении ВСУ

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли отметил важность танков для украинского контрнаступления. По его словам, они обеспечат решающую огневую мощь, передает CNN.

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Милли отметил, что танки важны для ВСУ как для обороны, так и наступления.

"Модернизированные современные танки, соответствующее обучение на них, умение использовать их станут фундаментальным компонентом для успеха Украины", – сказал генерал.

Он объяснил, что украинские воины будут использовать танки в сопровождении с артиллерией, пехотой и другими наземными силами, когда начнется контрнаступление.

1 июня 2023 года Минобороны попросило у Австралии танки Abrams, которые страна когда-то получила от США.

СМИ сообщали, что правительство Нидерландов планирует закупить для Украины несколько десятков танков Leopard 1, но для этого требуется одобрение Швейцарии.

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