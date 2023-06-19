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ЗСУ завдали удару по російському "Леопарду" на Запорізькому фронті – відео з РЛС видео

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19.06.2023, 12:12
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У мережі з'явилося відео удару по позиції у посадці, де було приховано станцію наземної артилерійської розвідки російських окупантів СНАР-10 "Леопард". Ролик розмістив Telegram-акаунт immateriumukrkhorne.

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За даними джерела, бойовий епізод стався "за підтримки української патрульної поліції та контррозвідки ЗСУ", а вогневе ураження завдано на території тимчасово окупованого села Вербове на схід від с. Роботине у Запорізькій області.

OSINT-група GeoConfirmed геолокувала місцевість саме там.

ДОВІДКА. "Леопард", що вироблявся з 1970 року, розміщений на шасі тягача МТ-ЛБ. Він може, за заявами розробника, виявляти рухомі наземні цілі на дистанціях до 17 км, наземні розриви снарядів – від 4 до 10 км, надводні цілі – до 30 км і надводні розриви снарядів – від 14 до 23 км. Модернізована станція нібито здатна виявити танки на дистанції до 40 км.

Інша OSINT-група InformNapalm повідомила, що "раніше ми вже знищували та навіть трофеїли таку машину". Там нагадали, що з 2014 року вони вели базу даних фіксації зразків російського важкого озброєння та техніки на сході України, "щоб доносити на конкретних OSINT-прикладах на дипломатичному рівні, що Росія веде війну і використовує не тільки радянську, а й російську техніку".

"Серед іншого ми публікували розслідування, що на Донбасі виявлено "Леопарди", – вказали розслідувачі.

Скриншоти: deepstatemap.live

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Євген Пилипенко
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війнарлсРЕБлеопардСНАР-10
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