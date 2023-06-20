Появилось видео с последствиями ракетного удара, который россияне нанесли по Запорожью и пригороду в ночь на 20 июня. Соответствующий материал распространило Суспильне.

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Видео снято в селе Разумовка в пригороде Запорожья.

На видео видны поврежденные и уничтоженные гражданские грузовики на стоянке.

Также в кадре воронка от попадания российской ракеты.

Некоторые машины выгорели или перевернулись от взрыва.

Сегодня ночью оккупанты нанесли удары баллистическими ракетами "Искандер-М" и С-300 по Запорожью и пригороду. Российские захватчики целились в объекты инфраструктуры, имущество и технику сельскохозяйственного и фермерского хозяйства. Пострадавших нет.

РФ атаковала Львов тремя дронами типа Shahed, было попадание в объект критической инфраструктуры.

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