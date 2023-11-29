Фон дер Ляєн: Україна виконала вимоги щодо вступу до ЄС "майже за всіма пунктами"

Україна виконала "майже всі вимоги", встановлені ЄС для початку переговорів щодо її вступу, сказала президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн

Україна виконала "майже всі вимоги", встановлені Євросоюзом для початку переговорів щодо її вступу. Про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, пише Politico.

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На заході, який організувало видання, фон дер Ляєн сказала, що Україна виконала "всі необхідні вимоги майже з усіх семи кроків, які ми просили її зробити, коли вона стала країною-кандидатом".

Президент Єврокомісії також повторила, що її "глибоко вражає" те, як Україна проводить "глибокі структурні реформи", водночас ведучи "екзистенційну війну".

Очікується, що Євросоюз оголосить про початок переговорів щодо вступу України після саміту лідерів ЄС у середині грудня в Брюсселі.

ДОВІДКА. У рішенні Єврокомісії щодо початку переговорів про вступ до ЄС перераховано чотири вимоги, за якими Україна в березні 2024 року має отримати "зелене світло". Для цього Верховна Рада має: - збільшити штатну чисельність НАБУ;

– виключити із закону про запобігання корупції положення, що обмежують повноваження НАЗК щодо перевірки "вже перевіреного" майна, придбаного декларантами до вступу до держслужби;

– ухвалити закон(и), щоб втілити рекомендації Венеціанської комісії щодо нацменшин, державної мови, медіа та освіти;

– врегулювати лобіювання "за європейськими стандартами".

Україна набула статусу країни-кандидата на вступ до Євросоюзу 2022 року. Тоді ж Єврокомісія надала Україні план дій, який потрібно виконати для початку переговорів щодо вступу до ЄС.

8 листопада Єврокомісія рекомендувала розпочати переговори щодо приєднання з Україною та Молдовою.

Politico писало, що Євросоюз готується офіційно оголосити про початок переговорів щодо вступу в грудні 2023 року.

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