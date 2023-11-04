Фон дер Ляйєн: Україна проводить вражаючі реформи, їхній успіх відкриє вступ до ЄС

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що "вражена" реформами, які Україна провела у розпал війни. Про це вона написала в X (Twitter).

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"Шановний президент Володимир Зеленський, ми вражені реформами, які Україна провела у розпал війни. Впевнена, що ви зможете завершити їх дуже скоро. Якщо це вдасться, Україна зможе досягти своєї амбітної мети", – написала фон дер Ляйєн.

Dear President @ZelenskyyUA, we are impressed by the reforms Ukraine has made in the midst of a war.



I am confident that you can complete the outstanding reforms very soon.



If this happens, Ukraine can reach its ambitious goal. pic.twitter.com/ydD97QAZAf — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 4, 2023

24 жовтня повідомлялося, що звіт виконавчих структур ЄС, у якому буде надано оцінку прогресу України щодо виконання умов вступу до Євросоюзу, з'явиться 8 листопада.

Очікується, що Україна "отримає позитивну рекомендацію" під час виконання низки умов, пов'язаних із боротьбою з корупцією та дотриманням прав меншин (на розгляді останнього питання наполягає Угорщина).

Аналогічне рішення щодо початку переговорів про вступ може одночасно отримати Молдова.

Україна набула статусу країни-кандидата на вступ до Євросоюзу 2022 року. Тоді ж Єврокомісія надала Україні план дій, який потрібно виконати для початку переговорів щодо вступу до ЄС. За даними Politico, Євросоюз готується офіційно оголосити про початок переговорів щодо вступу у грудні 2023 року.

Україна розраховує, що зможе стати членом Євросоюзу найближчими роками.

Підтримка вступу до ЄС серед українців зараз перебуває на рекордно високому рівні.

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