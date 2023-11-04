Фон дер Ляйен: Украина проводит впечатляющие реформы, их успех откроет вступление в ЕС
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что "впечатлена" реформами, которые Украина провела в разгар войны. Об этом она написала в X (Twitter).
"Уважаемый президент Владимир Зеленский, мы впечатлены реформами, которые Украина провела в разгар войны. Уверена, что вы сможете завершить их очень скоро. Если это удастся, Украина сможет достичь своей амбициозной цели", – написала фон дер Ляйен.
Dear President @ZelenskyyUA, we are impressed by the reforms Ukraine has made in the midst of a war.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 4, 2023
I am confident that you can complete the outstanding reforms very soon.
If this happens, Ukraine can reach its ambitious goal. pic.twitter.com/ydD97QAZAf
24 октября сообщалось, что отчет исполнительных структур ЕС, в котором будет дана оценка прогресса Украины по выполнению условий вступления в Евросоюз, появится 8 ноября.
Ожидается, что Украина "получит положительную рекомендацию" при выполнении ряда условий, связанных с борьбой с коррупцией и соблюдением прав меньшинств (на рассмотрении последнего вопроса настаивает Венгрия).
Аналогичное решение о начале переговоров о вступлении может одновременно получить Молдова.
Украина получила статус страны-кандидата на вступление в Евросоюз в 2022 году. Тогда же Еврокомиссия предоставила Украине план действий, который нужно выполнить для начала переговоров о вступлении в ЕС. По данным Politico, Евросоюз готовится официально объявить о начале переговоров о вступлении в декабре 2023 года.
- Украина рассчитывает, что сможет стать членом Евросоюза в ближайшие годы.
- Поддержка вступления в ЕС среди украинцев сейчас находится на рекордно высоком уровне.
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