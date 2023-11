Фон дер Ляйен: Украина проводит впечатляющие реформы, их успех откроет вступление в ЕС

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что "впечатлена" реформами, которые Украина провела в разгар войны. Об этом она написала в X (Twitter).

"Уважаемый президент Владимир Зеленский, мы впечатлены реформами, которые Украина провела в разгар войны. Уверена, что вы сможете завершить их очень скоро. Если это удастся, Украина сможет достичь своей амбициозной цели", – написала фон дер Ляйен.

Dear President @ZelenskyyUA, we are impressed by the reforms Ukraine has made in the midst of a war.



I am confident that you can complete the outstanding reforms very soon.



If this happens, Ukraine can reach its ambitious goal. pic.twitter.com/ydD97QAZAf