Фон дер Ляйен: Украина выполнила требования по вступлению в ЕС "почти по всем пунктам"

Украина выполнила "почти все требования", установленные ЕС для начала переговоров о ее вступлении, сказала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен (коллаж - Дарина Дмитренко, LIGA.net)

Украина выполнила "почти все требования", установленные Евросоюзом для начала переговоров о ее вступлении. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет Politico.

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На мероприятии, которое организовало издание, фон дер Ляйен сказала, что Украина выполнила "все необходимые требования почти по всем семи шагам, которые мы просили ее сделать, когда она стала страной-кандидатом".

Президент Еврокомиссии также повторила, что ее "глубоко впечатляет" то, как Украина проводит "глубокие структурные реформы", одновременно ведя "экзистенциальную войну".

Ожидается, что Евросоюз объявит о начале переговоров о вступлении Украины после саммита лидеров ЕС в середине декабря в Брюсселе.

СПРАВКА. В решении Еврокомиссии по началу переговоров о вступлении в ЕС перечислены четыре требования, по которым Украина в марте 2024 года должна получить "зеленый свет". Для этого Верховная Рада должна: - увеличить штатную численность НАБУ;

- исключить из закона о предотвращении коррупции положения, ограничивающие полномочия НАПК по проверке "уже проверенного" имущества, приобретенного декларантами до поступления на госслужбу;

- принять закон(ы), чтобы воплотить рекомендации Венецианской комиссии относительно нацменьшинств, государственного языка, медиа и образования;

- урегулировать лоббирование "по европейским стандартам".

Украина приобрела статус страны-кандидата на вступление в Евросоюз в 2022 году. Тогда же Еврокомиссия предоставила Украине план действий, который нужно выполнить для начала переговоров о вступлении в ЕС.

8 ноября Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о присоединении с Украиной и Молдовой.

Politico писало, что Евросоюз готовится официально объявить о начале переговоров о вступлении в декабре 2023 года.

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