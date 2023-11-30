Снаряды и финансирование. Оборонная стратегия ЕС должна включать Украину – фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила на ежегодной конференции Европейского оборонного агентства, что Европейский Союз должен учитывать военные потребности Украины, определяя будущую стратегию оборонной промышленности Европы. Об этом написало агентство Reuters.

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"Наша стратегия может быть полной только тогда, когда она также учитывает потребности Украины и ее промышленный потенциал", – сказала она.

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Президент Еврокомиссии заявила, что Украина должна быть интегрирована в оборонные программы ЕС, чтобы помочь удовлетворить потребности страны в войне против российского вторжения.

"Первым шагом для достижения этого является привлечение Украины к процессу консультаций по промышленной стратегии. Это должно привести к интеграции Украины в некоторые из наших оборонных программ, с согласия Европейского парламента и Совета, где это необходимо ", – сказала фон дер Ляен.

Также, по ее словам, Комиссия намерена предложить Европейскую программу оборонной промышленности в начале 2024 года, в которой также будут рассмотрены пути финансирования отрасли.

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В рамках этой программы Комиссия постарается понять, как она может обеспечить признание вклада оборонной промышленности в европейскую безопасность со стороны устойчивых финансовых инвесторов, отметила фон дер Ляен.

В следующем году оборонная промышленность ЕС должна выполнить задачи по увеличению производственных мощностей по производству боеприпасов до одного миллиона патронов в год, добавила она.

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Она отметила, что эта задача не связана с планом ЕС предоставить Украине один миллион артиллерийских снарядов и ракет в течение года – цель, которой, по словам министра обороны Германии Бориса Писториуса и других официальных лиц, блок вряд ли достигнет.

В марте 2023 года Евросоюз принял план по обеспечению Украины боеприпасами, предусматривающий закупку 1 млн снарядов в течение года, но его мощностей не хватило, чтобы выполнить свое обещание. По состоянию на конец ноября Украина получила всего 300 000 снарядов.

По последним оценкам МВФ, Украине необходимо $32 млрд внешнего финансирования на 2024 год. По состоянию на конец октября два крупнейших донора Украины – Евросоюз и США – еще не утвердили финансовую помощь Украине на следующий год.

10 ноября представители ЕС заявили, что блок сможет обойти любое вето Венгрии и предоставить Украине 50 млрд евро ($53,4 млрд) помощи.

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