Шесть стран ЕС не присоединились к декларации о гарантиях безопасности для Украины: список

В ОП перечислили европейские страны, которые пока что не присоединились к декларации G7, но подчеркнули, что работа с этими государствами продолжается

Андрій Сибіга (Фото - Facebook)

К декларации G7 о гарантиях безопасности для Украины не присоединились шесть стран Евросоюза. Об этом в эфире телемарафона сообщил заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига.

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"Из 27 стран ЕС только шесть пока не присоединились к совместной декларации. Речь идет об Австрии, Хорватии, Польше, Венгрии, Словакии и Мальте", – сказал Сибига.

Он отметил, что сейчас идет работа в этом направлении с перечисленными странами-партнерами.

В целом, по его словам, на сегодняшний день 31 государство присоединилось к декларации G7. 10 из них – в день принятия документа, 20 – в течение первого месяца.

Уже начаты двусторонние переговоры о гарантиях для Украины с восемью государствами. С некоторыми странами проведено уже по два раунда переговоров, "даже уже вышли на конкретные проекты документов", подчеркнул Сибига.

12 июля 2023 года по итогам саммита НАТО в Вильнюсе страны G7 приняли декларацию о гарантиях безопасности, которые должны действовать до вступления Украины в НАТО.

В ОП уверяют, что полученные Украиной гарантии безопасности не будут Будапештом-2.

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