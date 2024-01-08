Готова делегація для переговорів про гарантії. Там Єрмак, Буданов, Малюк і інші – список

Делегацію для участі у переговорах з іншими державами про гарантії безпеки для України очолить Єрмак

Фото - СБУ

Президент Володимир Зеленський підписав 8 січня розпорядження про утворення делегації для участі в переговорах з напрацювання та підготовки дво- і багатосторонніх міжнародних домовленостей про гарантії безпеки для України. Документ опубліковано на сайті Офісу президента.

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У розпорядженні зазначено такий склад делегації:

→ керівник Офісу президента Андрій Єрмак (очільник делегації);

→ очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов;

→ міністр оборони Рустем Умєров;

→ голова Служби безпеки України Василь Малюк;

→ голова Служби зовнішньої розвідки Олександр Литвиненко;

→ міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін;

→ перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк;

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→ заступник глави ОП Ігор Жовква;

→ посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ Антон Кориневич;

→ заступник керівника ОП Роман Машовець;

→ заступниця міністра юстиції Ірина Мудра;

→ заступник міністра закордонних справ Микола Точицький;

→ заступник міністра економіки Ігор Фоменко;

→ заступник завідувача відділу євроатлантичної інтеграції та міжнародної безпеки Департаменту з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ігор Баранецький;

→ директор Департаменту міжнародного оборонного співробітництва Міноборони Геннадій Коваленко;

→ заступник керівника Департаменту – завідувач відділу стратегічного аналізу питань нацбезпеки та оборони Департаменту з питань нацбезпеки та оборони ОП Віталій Мартинюк.

У розпорядженні сказано, що очільник делегації Єрмак може вносити за погодженням із МЗС зміни до складу делегації, залучати радників, експертів, технічних працівників.

Також затверджено директиви делегації, але вони додаються до документа таємно.

12 липня 2023 року за підсумками саміту НАТО у Вільнюсі країни G7 ухвалили декларацію про гарантії безпеки, які мають діяти до вступу України в НАТО.

В ОП запевняють, що отримані Україною гарантії безпеки не будуть Будапештом-2.

Наразі шість країн ЄС не доєднались до декларації G7 про гарантії для України: йдеться про Австрію, Хорватію, Польщу, Угорщину, Словаччину та Мальту.

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