Готова делегация для переговоров о гарантиях. Там Ермак, Буданов, Малюк и другие – список

Делегацию для участия в переговорах с другими государствами о гарантиях безопасности для Украины возглавит Ермак

Фото - СБУ

Президент Владимир Зеленский подписал 8 января распоряжение об образовании делегации для участия в переговорах по разработке и подготовке двух- и многосторонних международных договоренностей о гарантиях безопасности для Украины. Документ опубликован на сайте Офиса президента.

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В распоряжении указан такой состав делегации:

→ руководитель Офиса президента Андрей Ермак (глава делегации);

→ глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов;

→ министр обороны Рустем Умеров;

→ глава Службы безопасности Украины Василий Малюк;

→ глава Службы внешней разведки Александр Литвиненко;

→ министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин;

→ первый заместитель министра обороны Александр Павлюк;

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→ заместитель главы ОП Игорь Жовква;

→ посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Антон Кориневич;

→ заместитель руководителя ОП Роман Машовец;

→ заместитель министра юстиции Ирина Мудрая;

→ заместитель министра иностранных дел Николай Точицкий;

→ заместитель министра экономики Игорь Фоменко;

→ заместитель заведующего отделом евроатлантической интеграции и международной безопасности Департамента по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Игорь Баранецкий;

→ директор Департамента международного оборонного сотрудничества Минобороны Геннадий Коваленко;

→ заместитель руководителя Департамента – заведующий отделом стратегического анализа вопросов нацбезопасности и обороны Департамента по вопросам нацбезопасности и обороны ОП Виталий Мартынюк.

В распоряжении сказано, что глава делегации Ермак может вносить по согласованию с МИД изменения в состав делегации, привлекать советников, экспертов, технических работников.

Также утверждены директивы делегации, но они прилагаются к документу тайно.

12 июля 2023 года по итогам саммита НАТО в Вильнюсе страны G7 приняли декларацию о гарантиях безопасности, которые должны действовать до вступления Украины в НАТО.

В ОП уверяют, что полученные Украиной гарантии безопасности не будут Будапештом-2.

Пока что шесть стран ЕС не присоединились к декларации G7 о гарантиях для Украины: речь идет об Австрии, Хорватии, Польше, Венгрии, Словакии и Мальте.

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