Готова делегация для переговоров о гарантиях. Там Ермак, Буданов, Малюк и другие – список
Президент Владимир Зеленский подписал 8 января распоряжение об образовании делегации для участия в переговорах по разработке и подготовке двух- и многосторонних международных договоренностей о гарантиях безопасности для Украины. Документ опубликован на сайте Офиса президента.
В распоряжении указан такой состав делегации:
→ руководитель Офиса президента Андрей Ермак (глава делегации);
→ глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов;
→ министр обороны Рустем Умеров;
→ глава Службы безопасности Украины Василий Малюк;
→ глава Службы внешней разведки Александр Литвиненко;
→ министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин;
→ первый заместитель министра обороны Александр Павлюк;
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→ заместитель главы ОП Игорь Жовква;
→ посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Антон Кориневич;
→ заместитель руководителя ОП Роман Машовец;
→ заместитель министра юстиции Ирина Мудрая;
→ заместитель министра иностранных дел Николай Точицкий;
→ заместитель министра экономики Игорь Фоменко;
→ заместитель заведующего отделом евроатлантической интеграции и международной безопасности Департамента по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Игорь Баранецкий;
→ директор Департамента международного оборонного сотрудничества Минобороны Геннадий Коваленко;
→ заместитель руководителя Департамента – заведующий отделом стратегического анализа вопросов нацбезопасности и обороны Департамента по вопросам нацбезопасности и обороны ОП Виталий Мартынюк.
В распоряжении сказано, что глава делегации Ермак может вносить по согласованию с МИД изменения в состав делегации, привлекать советников, экспертов, технических работников.
Также утверждены директивы делегации, но они прилагаются к документу тайно.
- 12 июля 2023 года по итогам саммита НАТО в Вильнюсе страны G7 приняли декларацию о гарантиях безопасности, которые должны действовать до вступления Украины в НАТО.
- В ОП уверяют, что полученные Украиной гарантии безопасности не будут Будапештом-2.
- Пока что шесть стран ЕС не присоединились к декларации G7 о гарантиях для Украины: речь идет об Австрии, Хорватии, Польше, Венгрии, Словакии и Мальте.
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