Слова "запевнення" точно не буде в жодному з документів про гарантії безпеки – ОП

В Офісі президента нагадали про Будапештський меморандум, який не спрацював ані у 2014-му, ані у 2022-му

Ігор Жовква (Фото: пресслужба форуму Україна 30)

У майбутньому документі про гарантії безпеки для України не буде слова "запевнення", адже вже є досвід із Будапештським меморандумом, який свого часу не спрацював. Про це заявив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква в інтерв’ю Інтерфакс-Україна.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Відповідаючи на запитання, як це краще назвати – гарантії або запевнення, – Жовква сказав: "Ми називаємо це "гарантії". І будемо робити так, щоб наші партнери теж пристали на це слово. Ми пам'ятаємо про Будапештський меморандум, де теж спочатку йшлося про гарантії, а потім…".

Він наголосив, що слова "запевнення" точно не буде в жодному з документів.

За його словами, є домовленість із партнерами, що сторони не коментують перебіг і зміст переговорів у пресі "зі зрозумілих причин".

"Але якщо Ви запитуєте про Велику Британію – так, там дійсно є хороша динаміка. Буквально кілька днів тому я провів черговий раунд консультацій із британською стороною, говорили дуже предметно. Знову ж таки, не можу вам розкривати зміст, але Велика Британія на хорошому треку, так само як, в принципі, ми відкрили переговори з усіма країнами "Великої сімки". Але не тільки. Наприклад, з Нідерландами також у нас хороша динаміка подібних переговорів", – сказав він.

Жовква наголосив, що гарантії Україні потрібні якомога швидше, але "має бути баланс між швидкістю підписання і змістом самого документа".

"Ми хочемо, щоб це був юридично зобов'язувальний документ, ми хочемо, щоб він проходив відповідні процедури затвердження в кожній з країн <…> Нам точно не потрібен ще один чи ще сім Будапештських меморандумів. На жаль, цей документ не спрацював ні під час агресії Росії проти України у 2014 році, ні під час повномасштабної агресії Росії у 2022 році", – додав представник ОП.

12 липня 2023 року за підсумками саміту НАТО у Вільнюсі країни G7 ухвалили декларацію про гарантії безпеки, які мають діяти до вступу України в НАТО.

В ОП запевняють, що отримані Україною гарантії безпеки не будуть Будапештом-2.

Наразі шість країн ЄС не доєднались до декларації G7 про гарантії для України: йдеться про Австрію, Хорватію, Польщу, Угорщину, Словаччину та Мальту.

Читайте також: Представники ЄС розкрили, що блок готовий запропонувати Україні у сфері безпеки: список