Слова "заверения" точно не будет ни в одном из документов о гарантиях безопасности – ОП

В Офисе президента напомнили о Будапештском меморандуме, который не сработал ни в 2014-м, ни в 2022-м

Игорь Жовква (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

В будущем документе о гарантиях безопасности для Украины не будет слова "заверения", так как уже есть опыт с Будапештским меморандумом, который в свое время не сработал. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква в интервью Интерфакс-Украина.

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Отвечая на вопрос, как это лучше назвать – гарантии или заверения, – Жовква сказал: "Мы называем это "гарантии". И будем делать так, чтобы наши партнеры тоже приняли это слово. Мы помним о Будапештском меморандуме, где тоже речь сначала шла о гарантиях, а потом…".

Он подчеркнул, что слова "заверения" точно не будет ни в одном из документов.

По его словам, есть договоренность с партнерами, что стороны не комментируют ход и содержание переговоров в прессе "по понятным причинам".

"Но если Вы спрашиваете о Великобритании – да, там действительно есть хорошая динамика. Буквально несколько дней назад я провел очередной раунд консультаций с британской стороной, говорили очень предметно. Опять же, не могу вам раскрывать содержание, но Великобритания на хорошем треке, равно как, в принципе, мы открыли переговоры со всеми странами "Большой семерки". Но не только. Например, с Нидерландами также у нас хорошая динамика подобных переговоров", – сказал он.

Жовква подчеркнул, что гарантии Украине нужны как можно быстрее, но "должен быть баланс между скоростью подписания и содержанием самого документа".

"Мы хотим, чтобы это был юридически обязывающий документ, мы хотим, чтобы он проходил соответствующие процедуры утверждения в каждой из стран <…> Нам точно не нужен еще один или еще семь Будапештских меморандумов. К сожалению, этот документ не сработал ни во время агрессии России против Украины в 2014 году, ни во время полномасштабной агрессии России в 2022 году", – добавил представитель ОП.

12 июля 2023 года по итогам саммита НАТО в Вильнюсе страны G7 приняли декларацию о гарантиях безопасности, которые должны действовать до вступления Украины в НАТО.

В ОП уверяют, что полученные Украиной гарантии безопасности не будут Будапештом-2.

В настоящее время шесть стран ЕС не присоединились к декларации G7 о гарантиях для Украины: речь об Австрии, Хорватии, Польше, Венгрии, Словакии и Мальте.

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