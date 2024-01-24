Шэппс: Судьба Украины в 2024 году – в руках союзников. Не нужно ждать, пока Путин победит

Грант Шэппс (Фото: ЕРА / Andy Rain)

Министр обороны Великобритании Грант Шэппс в колонке для Politico заявил, что Россия увеличивает расходы на войну и западные союзники должны помочь тому, чтобы 2024 год стал в хорошем смысле определяющим для Украины и мира.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Путин считает, что Запад можно изнурить. Он верит, что у нас не хватит стратегического терпения. А мы должны доказать, что он ошибается. В этот выдающийся "год демократии" судьба Украины – в руках Запада. И мы не можем ее подвести", – написал британский министр.

Шэппс отметил, что Россия увеличивает расходы на войну и "ей безразлично, сколько еще людей она положит на фронте". В этом контексте он напомнил, что Британия принимает конкретные меры для помощи Украине: премьер страны Риши Сунак подписал с президентом Владимиром Зеленским соглашение о безопасности, а также объявил о еще 2,5 млрд фунтов на военную поддержку Украины.

"Месседж от нас не мог бы быть более четким: Британия взялась за это с расчетом на длительную перспективу. Но в Контактной группе по обороне Украины я посылаю коллегам сигнал, что они тоже должны действовать", – заявил глава Минобороны.

Он резюмировал тем, что Запад не должен разрешить российскому диктатору победить.

"Это не только придаст ему уверенности и поставит под угрозу наших партнеров в Восточной Европе, но и пошлет сигнал Китаю. Не может быть никаких колебаний. Никаких попыток "маневрировать посередине" и выжиданий, куда подует ветер", – говорится в статье.

12 января 2024 года Сунак подписал с Зеленским соглашение в сфере безопасности между странами. Полный текст соглашения LIGA.net публиковала здесь. Срок действия соглашения – 10 лет, документ будет действовать до вступления Украины в НАТО.

Договор стал первым в сфере соглашений о безопасности договоренностей, согласованных во время Вильнюсского саммита НАТО между Украиной, членами G7 и присоединившимися к ним государствами.

Читайте также: Британия рекордно увеличила поддержку Украины, Путин наивно хотел нас отвлечь — министр