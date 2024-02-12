Вице-президент Бундестага в Украине: Крылатые ракеты Taurus должны быть предоставлены
Катрин Геринг-Экардт (Фото: Facebook)

Вице-президент Бундестага Катрин Геринг-Экардт прибыла в Украину с многодневным визитом. Она заявила, что обещанные Европейским Союзом боеприпасы и крылатые ракеты Taurus должны быть поставлены. Об этом сообщило издание BR24.

"Я буду путешествовать по стране и Киеву, и мне очень ясно: настроение в стране больше не является хорошим, – сказала она и отметила, что это связано с медленной поддержкой и вопросом о том, будут ли США продолжать поддерживать Украину.

Генринг-Экард акцентировала, что обещанные ЕС боеприпасы, а также крылатые ракеты Taurus должны быть доставлены, а финансовые решения для дальнейших закупок боеприпасов должны быть найдены на европейском уровне.

"Потому, что это также касается нашей безопасности. Я считаю, что мы должны сделать все, что в наших силах", – подытожила она.

В январе Бундестаг провалил голосование за проект резолюции по поставкам в Украину Taurus, но общий законопроект остается в силе – голосование может состояться до 22 февраля.

Также в Бундестаге высказывали опасения по поводу идеи предоставления Украине Taurus – мол, в случае передачи ракет в Германии они "исчезнут", а у Берлина вроде бы нет возможности производить Taurus в обозримом будущем. Производитель Taurus опроверг это – заявил, что сможет в кратчайшие сроки пополнить запасы.

СПРАВКА.
Taurus KEPD 350/150 – дозвуковая авиационная оперативно-тактическая крылатая ракета большой дальности класса "воздух-поверхность" для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных и углубленных целей без захода ракетоносителя в зону ПВО противника. Базовая модель KEPD-350 имеет тандемную бетонобойную боевую часть массой 481 кг, вес взрывчатого вещества – около 50 кг. Масса заправленной – 1360 кг, пустой – 1080 кг. Предельная дальность полета – не менее 500 км. Больше об этих ракетах LIGA.net писала здесь.
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