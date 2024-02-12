Вице-президент Бундестага в Украине: Крылатые ракеты Taurus должны быть предоставлены

Вице-президент Бундестага заявила, что финансовые решения для дальнейших закупок боеприпасов должны быть найдены на европейском уровне

Катрин Геринг-Экардт (Фото: Facebook)

Вице-президент Бундестага Катрин Геринг-Экардт прибыла в Украину с многодневным визитом. Она заявила, что обещанные Европейским Союзом боеприпасы и крылатые ракеты Taurus должны быть поставлены. Об этом сообщило издание BR24.

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"Я буду путешествовать по стране и Киеву, и мне очень ясно: настроение в стране больше не является хорошим, – сказала она и отметила, что это связано с медленной поддержкой и вопросом о том, будут ли США продолжать поддерживать Украину.

Генринг-Экард акцентировала, что обещанные ЕС боеприпасы, а также крылатые ракеты Taurus должны быть доставлены, а финансовые решения для дальнейших закупок боеприпасов должны быть найдены на европейском уровне.

"Потому, что это также касается нашей безопасности. Я считаю, что мы должны сделать все, что в наших силах", – подытожила она.

В январе Бундестаг провалил голосование за проект резолюции по поставкам в Украину Taurus, но общий законопроект остается в силе – голосование может состояться до 22 февраля.

Также в Бундестаге высказывали опасения по поводу идеи предоставления Украине Taurus – мол, в случае передачи ракет в Германии они "исчезнут", а у Берлина вроде бы нет возможности производить Taurus в обозримом будущем. Производитель Taurus опроверг это – заявил, что сможет в кратчайшие сроки пополнить запасы.

СПРАВКА. Taurus KEPD 350/150 – дозвуковая авиационная оперативно-тактическая крылатая ракета большой дальности класса "воздух-поверхность" для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных и углубленных целей без захода ракетоносителя в зону ПВО противника. Базовая модель KEPD-350 имеет тандемную бетонобойную боевую часть массой 481 кг, вес взрывчатого вещества – около 50 кг. Масса заправленной – 1360 кг, пустой – 1080 кг. Предельная дальность полета – не менее 500 км. Больше об этих ракетах Taurus KEPD 350/150 – дозвуковая авиационная оперативно-тактическая крылатая ракета большой дальности класса "воздух-поверхность" для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных и углубленных целей без захода ракетоносителя в зону ПВО противника. Базовая модель KEPD-350 имеет тандемную бетонобойную боевую часть массой 481 кг, вес взрывчатого вещества – около 50 кг. Масса заправленной – 1360 кг, пустой – 1080 кг. Предельная дальность полета – не менее 500 км. Больше об этих ракетах LIGA.net писала здесь

9 февраля Шольц прибыл с визитом в Вашингтон, где встретился с американскими сенаторами и обсудил с ними дальнейшую помощь Украине. Он акцентировал внимание на том, что страна нуждается во "всей" поддержке, чтобы защитить себя от российской агрессии.

Как отметило издание NTV, немецкий канцлер выразил уверенность, что вскоре будет принято решение о новой военной помощи от США и добавил, что Европа вносит большой вклад в поддержку Украины.

Министр иностранных дел в 2014-2019 годах Климкин считает визит немецкого канцлера в Вашингтон важнейшим для Украины с начала 2024 года ввиду перспектив дальнейшей помощи и сигнала для России – Запад может работать и во время выборов. Климкин заявил, что Шольц и его команда начали тестировать лидерскую роль в Европе "кончиками пальцев".

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