Вице-президент Бундестага в Украине: Крылатые ракеты Taurus должны быть предоставлены
Вице-президент Бундестага Катрин Геринг-Экардт прибыла в Украину с многодневным визитом. Она заявила, что обещанные Европейским Союзом боеприпасы и крылатые ракеты Taurus должны быть поставлены. Об этом сообщило издание BR24.
"Я буду путешествовать по стране и Киеву, и мне очень ясно: настроение в стране больше не является хорошим, – сказала она и отметила, что это связано с медленной поддержкой и вопросом о том, будут ли США продолжать поддерживать Украину.
Генринг-Экард акцентировала, что обещанные ЕС боеприпасы, а также крылатые ракеты Taurus должны быть доставлены, а финансовые решения для дальнейших закупок боеприпасов должны быть найдены на европейском уровне.
"Потому, что это также касается нашей безопасности. Я считаю, что мы должны сделать все, что в наших силах", – подытожила она.
В январе Бундестаг провалил голосование за проект резолюции по поставкам в Украину Taurus, но общий законопроект остается в силе – голосование может состояться до 22 февраля.
Также в Бундестаге высказывали опасения по поводу идеи предоставления Украине Taurus – мол, в случае передачи ракет в Германии они "исчезнут", а у Берлина вроде бы нет возможности производить Taurus в обозримом будущем. Производитель Taurus опроверг это – заявил, что сможет в кратчайшие сроки пополнить запасы.
- 9 февраля Шольц прибыл с визитом в Вашингтон, где встретился с американскими сенаторами и обсудил с ними дальнейшую помощь Украине. Он акцентировал внимание на том, что страна нуждается во "всей" поддержке, чтобы защитить себя от российской агрессии.
- Как отметило издание NTV, немецкий канцлер выразил уверенность, что вскоре будет принято решение о новой военной помощи от США и добавил, что Европа вносит большой вклад в поддержку Украины.
- Министр иностранных дел в 2014-2019 годах Климкин считает визит немецкого канцлера в Вашингтон важнейшим для Украины с начала 2024 года ввиду перспектив дальнейшей помощи и сигнала для России – Запад может работать и во время выборов. Климкин заявил, что Шольц и его команда начали тестировать лидерскую роль в Европе "кончиками пальцев".
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