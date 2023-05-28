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У Скадовськ почали дзвонити та бронювати готелі й парковку для танків Leopard – відео видео

Этот материал также доступен на русском
28.05.2023, 13:21
Leopard 2A4 (Фото - Wikipedia / böhringer friedrich)
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У мережі поширюється відео, як людина телефонує у готель у тимчасово окупованому Скадовську та домовляється про поселення кількох десятків людей та парковку для танків Leopard. Можливо, це стане початком нового флешмобу.

На відео показаний мобільний телефон та звучить аудіо розмови.

На дзвінок відповідає ресепшіоністка готелю Moreson у Скадовську.

Її ввічливо запитують, чи можна розмістити 25-27 людей.

Вона відповідає, що поки що місць немає, але, можливо, з'являться "у середині наступного місяця або у кінці".

Після цього у неї цікавляться, чи велика парковка біля готелю.

"Ми зможемо перекрити парковку на час, коли ми приїдемо?" – запитав той, хто телефонує.

"У якому сенсі перекрити?" – не зрозуміла працівниця готелю.

"У нас багато техніки, і вона велика. Велика. "Леопарди", танки", – відповіли їй.

"Ягуари" чи що?" – уточнила вона.

"Ні, "Ягуари" будуть ближче до серпня. Поки танки. 38 бригада морської піхоти", – пролунала відповідь.

У Скадовськ почали дзвонити та бронювати готелі й парковку для танків Leopard – відео

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Наталія Медведєва
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війнатанкфлешмобскадовськLeopard
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