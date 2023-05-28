У Скадовськ почали дзвонити та бронювати готелі й парковку для танків Leopard – відео

У мережі поширюється відео, як людина телефонує у готель у тимчасово окупованому Скадовську та домовляється про поселення кількох десятків людей та парковку для танків Leopard. Можливо, це стане початком нового флешмобу.

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На відео показаний мобільний телефон та звучить аудіо розмови.

На дзвінок відповідає ресепшіоністка готелю Moreson у Скадовську.

Її ввічливо запитують, чи можна розмістити 25-27 людей.

Вона відповідає, що поки що місць немає, але, можливо, з'являться "у середині наступного місяця або у кінці".

Після цього у неї цікавляться, чи велика парковка біля готелю.

"Ми зможемо перекрити парковку на час, коли ми приїдемо?" – запитав той, хто телефонує.

"У якому сенсі перекрити?" – не зрозуміла працівниця готелю.

"У нас багато техніки, і вона велика. Велика. "Леопарди", танки", – відповіли їй.

"Ягуари" чи що?" – уточнила вона.

"Ні, "Ягуари" будуть ближче до серпня. Поки танки. 38 бригада морської піхоти", – пролунала відповідь.

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