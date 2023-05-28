В Скадовск начали звонить и бронировать отели и парковки для танков Leopard – видео

В сети распространяется видео, как люди звонят в отель во временно оккупированном Скадовске и договариваются о поселении нескольких десятков человек и парковке для танков Leopard. Возможно, это станет началом нового флешмоба.
На видео показан мобильный телефон и звучит аудио разговора.
На звонок отвечает сотрудница на ресепшине отеля Moreson в Скадовске.
Ее вежливо спрашивают, можно ли разместить 25-27 человек.
Она отвечает, что пока мест нет, но, возможно, появятся "к середине следующего месяца или к концу".
После этого у нее интересуются, большая ли парковка у отеля.
"Мы сможем перекрыть парковку на время, когда мы приедем?" – спросил звонящий.
"В каком смысле перекрыть?" – не поняла сотрудница отеля.
"У нас много техники и она большая. Крупная. "Леопарды", танки", – ответили ей.
"Ягуары" или что?" – уточнила она.
"Нет, "Ягуары" будут ближе к августу. Пока танки. 38 бригада морской пехоты", – прозвучал ответ.
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