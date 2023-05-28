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В Скадовск начали звонить и бронировать отели и парковки для танков Leopard – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
28.05.2023, 13:21
Leopard 2A4 (Фото - Wikipedia / böhringer friedrich)
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В сети распространяется видео, как люди звонят в отель во временно оккупированном Скадовске и договариваются о поселении нескольких десятков человек и парковке для танков Leopard. Возможно, это станет началом нового флешмоба.

На видео показан мобильный телефон и звучит аудио разговора.

На звонок отвечает сотрудница на ресепшине отеля Moreson в Скадовске.

Ее вежливо спрашивают, можно ли разместить 25-27 человек.

Она отвечает, что пока мест нет, но, возможно, появятся "к середине следующего месяца или к концу".

После этого у нее интересуются, большая ли парковка у отеля.

"Мы сможем перекрыть парковку на время, когда мы приедем?" – спросил звонящий.

"В каком смысле перекрыть?" – не поняла сотрудница отеля.

"У нас много техники и она большая. Крупная. "Леопарды", танки", – ответили ей.

"Ягуары" или что?" – уточнила она.

"Нет, "Ягуары" будут ближе к августу. Пока танки. 38 бригада морской пехоты", – прозвучал ответ.

В Скадовск начали звонить и бронировать отели и парковки для танков Leopard – видео

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Наталья Медведева
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