Штурмовой отряд бойцов 30 отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского пытался выбить российских оккупантов с позиции, которую захватчики обустроили под мостом через небольшую реку на востоке. Чем все закончилось, показала в Telegram аэроразведка бригады.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Ролик начинается с того, что бронемашина подбрасывает штурмовиков к опорному пункту россиян, вероятно, недавно "обработанному" артиллерией ВСУ. Начинается штурм.

Ведомые подсказками аэроразведки, поднявшей дроны над полем боя, бойцы ведут огонь на подавление и забрасывают позицию гранатами. Выскочивших было оккупантов загнали назад в "норы" огнем из автоматов и гранатомета.

Смотрите также: Российский танк в упор расстрелял российского оккупанта на позиции: видео огня по своим

После отказа противника сложить оружие украинские военные решают сравнять опорник россиян с землей и вызывают на помощь танк. Выстрелами с близкого расстояния боевая машина делает именно это.

Сколько продлился штурм, не указано.

Место и дата также неизвестны.

Смотрите видео: Британский танк Challenger 2 "сметает" противотанковые "зубы дракона"

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.