Штурмовой отряд бойцов 30 отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского пытался выбить российских оккупантов с позиции, которую захватчики обустроили под мостом через небольшую реку на востоке. Чем все закончилось, показала в Telegram аэроразведка бригады.
Ролик начинается с того, что бронемашина подбрасывает штурмовиков к опорному пункту россиян, вероятно, недавно "обработанному" артиллерией ВСУ. Начинается штурм.
Ведомые подсказками аэроразведки, поднявшей дроны над полем боя, бойцы ведут огонь на подавление и забрасывают позицию гранатами. Выскочивших было оккупантов загнали назад в "норы" огнем из автоматов и гранатомета.
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После отказа противника сложить оружие украинские военные решают сравнять опорник россиян с землей и вызывают на помощь танк. Выстрелами с близкого расстояния боевая машина делает именно это.
Сколько продлился штурм, не указано.
Место и дата также неизвестны.
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