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"Давай танк сюда". Штурм позиций РФ под мостом завершился его быстрым демонтажем – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
29.05.2023, 09:16
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Штурмовой отряд бойцов 30 отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского пытался выбить российских оккупантов с позиции, которую захватчики обустроили под мостом через небольшую реку на востоке. Чем все закончилось, показала в Telegram аэроразведка бригады.

Ролик начинается с того, что бронемашина подбрасывает штурмовиков к опорному пункту россиян, вероятно, недавно "обработанному" артиллерией ВСУ. Начинается штурм.

Ведомые подсказками аэроразведки, поднявшей дроны над полем боя, бойцы ведут огонь на подавление и забрасывают позицию гранатами. Выскочивших было оккупантов загнали назад в "норы" огнем из автоматов и гранатомета.

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После отказа противника сложить оружие украинские военные решают сравнять опорник россиян с землей и вызывают на помощь танк. Выстрелами с близкого расстояния боевая машина делает именно это.

Сколько продлился штурм, не указано.

Место и дата также неизвестны.

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Євген Пилипенко
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