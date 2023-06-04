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ППО вночі збила чотири ракети з шести і три безпілотники з п'яти

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04.06.2023, 07:59
ППО вночі збила чотири ракети з шести і три безпілотники з п'яти - Фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Сили протиповітряної оборони збили чотири з шести ракет, які Росія вночі 4 червня запустила по Україні. Також знищено три з п'яти ударних безпілотників, повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

Під час повітряної атаки у проміжку з першої до четвертої ночі росіяни атакували Україну п’ятьома іранськими дронами Shahed-136/131 з Брянської області, а також шістьма крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555, випущеними із шести стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспійського моря.

"Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил знищено чотири крилаті ракети та три ударні дрони", – повідомили військові.

ППО вночі збила чотири ракети з шести і три безпілотники з п'яти

Щонайменше дві крилаті ракети та один безпілотник збили над Дніпропетровською областю. Також повідомлялося про звуки вибухів в районі Кропивницького, але місцева влада ще не повідомляла про наслідки атаки.

Військова адміністрація Києва заявила, що вночі 4 червня Росія намагалась атакувати столицю ракетами і безпілотниками, але всі вони були збиті протиповітряною обороною на дальніх підступах до міста.

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Андрій Водяний
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