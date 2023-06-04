Росія намагалась атакувати Київ ракетами й безпілотниками – усі збили далеко від міста

Під час повітряної атаки вночі 4 червня Росія намагалась атакувати Київ ракетами і безпілотниками, але всі вони були збиті протиповітряною обороною на дальніх підступах до міста, повідомив голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

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За його словами, ракети "за традицією" запустили з району Каспійського моря за допомогою стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

"Все, що прямувало в бік міста – ППО знищила ще на дальніх підступах. Другу ніч поспіль кияни не чують звуки вибухів над головою", – йдеться у Telegram-каналі військової адміністрації Києва.

Попко також засудив Москву за атаку на День Святої Трійці, який православні християни відзначають цієї неділі.

Повітряну тривогу на території України вночі 4 червня оголосили близько половини другої ночі. Вибухи чули, зокрема, біля Кропивницького. Після четвертої ранку почалися відбої тривог, про прильоти поки що не повідомлялося.

Остання ніч весни-2023 була тихою в плані повітряних атак по тилах, на відміну від багатьох травневих, проте "тривожний" місяць для киян перейшов у аналогічний червень: бійці ППО знову збивали вночі 2 червня ракети та дрони-камікадзе РФ у столиці. Вночі 3 червня у Києві було тихо.

Чому Росія взялася за Київ? Можлива відповідь – у розборі "Полювання на Patriot".

Увечері 3 червня РФ вдарила, ймовірно, балістичною ракетою між двома двоповерховими житловими будинками в передмісті Дніпра, під завалами опинилися люди.

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