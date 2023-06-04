Россия пыталась атаковать Киев ракетами и беспилотниками – все сбили вдали от города

Во время воздушной атаки ночью 4 июня Россия пыталась атаковать Киев ракетами и беспилотниками, но все они были сбиты противовоздушной обороной на дальних подступах к городу, сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

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По его словам, ракеты "по традиции" запустили из района Каспийского моря с помощью стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

"Все, что направлялось в сторону города – ПВО уничтожило еще на дальних подступах. Вторую ночь подряд киевляне не слышат звуки взрывов над головой", – говорится в Telegram-канале военной администрации Киева.

Попко также осудил Москву за атаку на День Святой Троицы, который отмечают православные христиане в это воскресенье.

Воздушную тревогу на территории Украины ночью 4 июня объявили около половины второго ночи. Взрывы слышали, в частности, возле Кропивницкого. После четырех утра начались отбои тревог, о прилетах пока не сообщалось.

Последняя ночь весны-2023 была тихой в плане воздушных атак по тылам, в отличие от многих майских, однако "тревожный" месяц для киевлян перешел в аналогичный июнь: бойцы ПВО снова сбивали ночью 2 июня ракеты и дроны-камикадзе РФ в столице. Ночью 3 июня в Киеве было тихо.

Почему Россия взялась за Киев? Возможный ответ – в разборе "Охота на Patriot".

Вечером 3 июня РФ ударила, вероятно, баллистической ракетой между двумя двухэтажными жилыми домами в пригороде Днепра, под завалами оказались люди.

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