UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россия пыталась атаковать Киев ракетами и беспилотниками – все сбили вдали от города

Цей матеріал також доступний українською
04.06.2023, 06:13
Россия пыталась атаковать Киев ракетами и беспилотниками – все сбили вдали от города - Фото
Иллюстративное фото: 24 ОМБр

Во время воздушной атаки ночью 4 июня Россия пыталась атаковать Киев ракетами и беспилотниками, но все они были сбиты противовоздушной обороной на дальних подступах к городу, сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

По его словам, ракеты "по традиции" запустили из района Каспийского моря с помощью стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

"Все, что направлялось в сторону города – ПВО уничтожило еще на дальних подступах. Вторую ночь подряд киевляне не слышат звуки взрывов над головой", – говорится в Telegram-канале военной администрации Киева.

Попко также осудил Москву за атаку на День Святой Троицы, который отмечают православные христиане в это воскресенье.

Воздушную тревогу на территории Украины ночью 4 июня объявили около половины второго ночи. Взрывы слышали, в частности, возле Кропивницкого. После четырех утра начались отбои тревог, о прилетах пока не сообщалось.

Читайте также: Как Путин создал миф о непобедимом "Кинжале". И что с ним делает Patriot

Андрей Водяный
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
КГВАсергей попковойнаракетный ударкиев
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 