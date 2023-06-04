ПВО ночью сбила четыре ракеты из шести и три беспилотника из пяти

Силы противовоздушной обороны сбили четыре из шести ракет, которые Россия ночью 4 июня запустила по Украине. Также уничтожены три из пяти ударных беспилотников, сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

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Во время воздушной атаки в промежутке с первой до четырех ночи россияне атаковали Украину пятью иранскими дронами Shahed-136/131 из Брянской области, а также шестью крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555, выпущенными из шести стратегических бомбардировщиков Ту- 95МС из района Каспийского моря.



"Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил уничтожены четыре крылатых ракеты и три ударных дрона", – сообщили военные.

По меньшей мере две крылатые ракеты и один беспилотник сбили над Днепропетровской областью. Также сообщалось о звуках взрывов в районе Кропивницкого, но местные власти еще не сообщали о последствиях атаки.

Военная администрация Киева заявила, что ночью 4 июня Россия пыталась атаковать столицу ракетами и беспилотниками, но все они были сбиты противовоздушной обороной на дальних подступах к городу.

Вечером 3 июня РФ ударила баллистической ракетой между двумя двухэтажными жилыми домами в пригороде Днепра, под завалами оказались люди.

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