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ПВО ночью сбила четыре ракеты из шести и три беспилотника из пяти

Цей матеріал також доступний українською
04.06.2023, 07:59
ПВО ночью сбила четыре ракеты из шести и три беспилотника из пяти - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

Силы противовоздушной обороны сбили четыре из шести ракет, которые Россия ночью 4 июня запустила по Украине. Также уничтожены три из пяти ударных беспилотников, сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

Во время воздушной атаки в промежутке с первой до четырех ночи россияне атаковали Украину пятью иранскими дронами Shahed-136/131 из Брянской области, а также шестью крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555, выпущенными из шести стратегических бомбардировщиков Ту- 95МС из района Каспийского моря.

"Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил уничтожены четыре крылатых ракеты и три ударных дрона", – сообщили военные.

ПВО ночью сбила четыре ракеты из шести и три беспилотника из пяти

По меньшей мере две крылатые ракеты и один беспилотник сбили над Днепропетровской областью. Также сообщалось о звуках взрывов в районе Кропивницкого, но местные власти еще не сообщали о последствиях атаки.

Военная администрация Киева заявила, что ночью 4 июня Россия пыталась атаковать столицу ракетами и беспилотниками, но все они были сбиты противовоздушной обороной на дальних подступах к городу.

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Андрей Водяный
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