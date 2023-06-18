Усі українські системи ППО Patriot цілі, працюють та збивають російські ракети. Про це сказав у відеозверненні президент Володимир Зеленський.

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Президент запевнив, що "хто б там, у Росії, не розповідав, ніби наші Patriot знищені – всі вони є, всі вони працюють, всі вони збивають російські ракети. І збивають максимально ефективно".

"Жоден Patriot не знищений!" – наголосив Зеленський.

Говорячи про досягнення Повітряних сил, президент висловив подяку "захисникам неба", які завдали "більше ніж сотня групових авіаударів по позиціях і тилах ворога".

Він відзначив сили ППО, які минулого тижня "знищили майже три десятки ракет і близько півсотні ударних дронів".

"Окремо відзначу оборонців неба Київщини. 96-та Київська зенітна ракетна бригада Повітряних сил – дякую! Усі "Калібри" та "Кинджали" під час цих атак були знищені, а отже, життя наших людей були врятовані", – сказав Зеленський.

17 червня спікер Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що в України на озброєнні знаходяться два дивізіони Patriot, хоча російський диктатор Володимир Путін на день раніше заявив, що армія РФ нібито знищила під Києвом цілих п'ять таких комплексів.

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