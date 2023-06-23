У Данії пройде неформальний міжнародний саміт для обговорення "основних принципів миру"

У Копенгагені наприкінці тижня відбудуться організовані Україною міжнародні консультації щодо "основних принципів миру" за участю представників багатьох провідних країн. Про це повідомляє The Guardian.

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Видання повідомляє, що від Білого Дому для участі у нараді делеговано радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана.

Формат консультацій передбачає участь радників урядів з національної безпеки та людей, які мають вплив на прийняття політичних рішень.

Окрім безумовних союзників України у зустрічі можуть взяти участь також представники деяких країн, які уникають прямого засудження російського вторгнення в Україну. Серед запрошених країн називають Індію, Південну Африку та Бразилію, проте поки що немає підтвердження, що вони дійсно візьмуть у ній участь, сказало виданню джерело, знайоме з питанням.

У листопаді 2022 року на саміті G20 Зеленський представив формулу миру з 10 пунктів, яка передбачає повне виведення російських військ з території України, відновлення кордонів 1991 року, припинення бойових дій, виплату Росією репарацій за завдану Україні шкоду, створення спеціального трибуналу для військових злочинців РФ та інші пункти.

22 червня 2023 року Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію щодо повної підтримки мирного плану президента Володимира Зеленського та вступу України до НАТО.

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