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У Данії пройде неформальний міжнародний саміт для обговорення "основних принципів миру"

Этот материал также доступен на русском
23.06.2023, 18:37
У Данії пройде неформальний міжнародний саміт для обговорення
Джейк Салліван (Фото - EPA)

У Копенгагені наприкінці тижня відбудуться організовані Україною міжнародні консультації щодо "основних принципів миру" за участю представників багатьох провідних країн. Про це повідомляє The Guardian.

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Видання повідомляє, що від Білого Дому для участі у нараді делеговано радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана.

Формат консультацій передбачає участь радників урядів з національної безпеки та людей, які мають вплив на прийняття політичних рішень.

Окрім безумовних союзників України у зустрічі можуть взяти участь також представники деяких країн, які уникають прямого засудження російського вторгнення в Україну. Серед запрошених країн називають Індію, Південну Африку та Бразилію, проте поки що немає підтвердження, що вони дійсно візьмуть у ній участь, сказало виданню джерело, знайоме з питанням.

  • У листопаді 2022 року на саміті G20 Зеленський представив формулу миру з 10 пунктів, яка передбачає повне виведення російських військ з території України, відновлення кордонів 1991 року, припинення бойових дій, виплату Росією репарацій за завдану Україні шкоду, створення спеціального трибуналу для військових злочинців РФ та інші пункти.
  • 22 червня 2023 року Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію щодо повної підтримки мирного плану президента Володимира Зеленського та вступу України до НАТО.

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Сергій Бережний
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