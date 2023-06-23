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В Дании пройдет неформальный международный саммит для обсуждения "основных принципов мира"

Цей матеріал також доступний українською
23.06.2023, 18:37
В Дании пройдет неформальный международный саммит для обсуждения
Джейк Салливан (Фото - EPA)

В Копенгагене в конце недели состоятся организованные Украиной международные консультации об "основных принципах мира" с участием представителей многих ведущих стран. Об этом сообщает The Guardian.

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Издание сообщает, что от Белого Дома для участия в совещании делегирован советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. 

Формат консультаций предполагает участие советников правительств по национальной безопасности и людей, обладающих влиянием на принятие политических решений. 

Помимо безусловных союзников Украины во встрече могут принять участие также представители некоторых стран, которые избегают прямого осуждения российского вторжения в Украину. Среди приглашенных стран называют Индию, Южную Африку и Бразилию, однако пока нет подтверждения, что они действительно примут в ней участие, сказал изданию источник, знакомый с вопросом.

  • В ноябре 2022 года на саммите G20 Зеленский представил формулу мира из 10 пунктов, которая предусматривает полный вывод российских войск с территории Украины, восстановление границ 1991 года, прекращение боевых действий, выплату Россией репараций за нанесенный Украине ущерб, создание специального трибунала для военных преступников РФ и другие пункты.
  • 22 июня 2023 года Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о полной поддержке мирного плана президента Владимира Зеленского и вступления Украины в НАТО.

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Сергей Бережной
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