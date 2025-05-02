Стерненко їздив на броньованому авто. Підозрювана заявила, що закохалася у ФСБшника

Жінка визнала свою провину, але переконувала, що думала, що працює на СБУ

Підозрювана та її адвокат (Фото: Денис Булавін / hromadske)

Волонтер Сергій Стерненко, на якого 1 травня було скоєно замах, їздив на броньованому авто. Воно врятувало життя водієві, повідомив він у Telegram-каналі.

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За словами Стерненка, він вжив комплекс заходів безпеки, зокрема, орендував броньоване авто, після вбивства одеського активіста Дем'яна Ганула 14 березня. Саме після цього він зрозумів, що росіяни можуть спробувати вбити і його.

"З цією метою орендували броньоване авто. Воно, до речі, врятувало життя водія – куля не пробила його двері. Але пробило два колеса. Мої доходи дозволили б і купити таке авто. Але більшу частину заробітку я віддаю на військо та сам оплачую собі охорону", – зазначив волонтер.

За його словами, 1 травня його охорона була змішаною: першим вийшов його охоронець, а третім – "альфівець". Саме він і нейтралізував жінку, яка намагалася вчинити замах. Стерненка до лікарні відвіз водій.

"Розумію, багатьом істотам хотілося б бачити мене мертвим. Тому і охорона їм не подобається, і авто погане. Та краще я буду живим "негідником", аніж буду подобатись прибічникам ФСБ. Мертвий", – резюмував Стерненко.

Він подякував главі СБУ Василю Малюку та президенту Володимиру Зеленському за увагу до цієї справи.

Тим часом у Шевченківському райсуді Києва 2 травня обрали запобіжний захід підозрюваній – тримання під вартою без права внесення застави, повідомляє Громадське. Свою провину вона визнала та готова співпрацювати зі слідством.

Адвокат жінки Анатолій Юрченко розповів, що вона нібито не знала, що працює на Росію. Представники спецслужби видали себе за співробітників Служби безпеки України та переконували жінку, що Стерненко нібито працює на ФСБ і "прильоти по Києву – його рук справа". Саме тому його треба було ліквідувати.

Адвокат підозрюваної на блогера та волонтера Сергія Стерненка каже, що вона визнає свою вину і готова працювати зі слідством. Каже, що її завербували російські спецслужби



Відео: hromadske / Денис Булавін pic.twitter.com/SwiXz6Ifvo — hromadske (@HromadskeUA) May 2, 2025

Сама підозрювана заявила у суді, що взагалі "закохалася" у свого російського куратора. А з волонтером не була знайома.

"Мене спочатку залякали, а потім я закохалася в цю людину… Спілкувалися у Viber, фото його не бачила. Закохалася в слова", – заявила вона.