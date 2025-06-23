Малюк пояснив, чому Стерненко став ціллю замаху

Замах на волонтера у травні 2025 року був четвертим за рахунком, заявив глава СБУ

Василь Малюк (Фото: ОП)

Активіст і блогер Сергій Стерненко – лідер серед волонтерів, які передають дрони Силам оборони, саме тому спецслужби Росії хотіли його вбити. Про це на зустрічі з журналістами повідомив очільник Служби безпеки України Василь Малюк, передає кореспондентка LIGA.net.

"Станом на сьогодні Сергій поставив на фронт майже 200 000 FPV-дронів для більш ніж 600 підрозділів. Стерненко – лідер серед волонтерів, які збирають і передають дрони нашим військовим", – сказав Малюк, пояснюючи причини замаху.

Глава СБУ також згадав події початку травня 2014 року в Одесі.

"Сергій був одним з тих, хто не дав можливості ворогу створити "Бессарабську народну республіку" в Одесі у 2014 році <…> Тому в цей день вони йому і хотіли помститись. І це не перший замах на Сергія, четвертий", – наголосив очільник спецслужби.

Малюк додав, що від початку повномасштабного вторгнення задача СБУ – обіграти росіян на стадії первинного вивчення і готування замаху. Тут ситуація була складна.

"Я розумів, що сам замах може скоро відбутися, виходячи з аналізу матеріалів та комплексу оперативно-технічних заходів. Але на той момент ми ще не бачили самого "виконавця". Я запросив Сергія до себе, ми проговорили елементи його фізичної безпеки, надали фахову охорону", – розповів він.

Глава спецслужби заявив, що у день замаху першим вийшов з під’їзду помічник Стерненка, далі – сам активіст, а третім – співробітник Центру спеціальних операцій "А" СБУ. У цей момент у волонтера "з двох рук" стріляє жінка.

"Третім виходив наш співробітник, спрацював професійно, скоротив дистанцію, вибив пістолет, знерухомив. До речі, коли вже "сидів" на ній, йому телефонує наш очільник контррозвідувального відділу, який вів цю справу, каже: "Ми вирахували, ось така-то мадам, поряд квартиру винайняла, вона буде здійснювати замах". Він каже: "Та я вже "сиджу" на ній. Порядок"", – розкрив деталі Малюк.

Він додав, що саме системна робота СБУ дозволила запобігти вбивству Стерненка.