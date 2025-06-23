Росіяни готували замах на брата Єрмака. Глава СБУ розкрив деталі

Василь Малюк (Фото: Служба безпеки України)

Служба безпеки України запобігла замаху на бійця Головного управління розвідки Дениса Єрмака, який є братом керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Про це на зустрічі з журналістами повідомив глава СБУ Василь Малюк, передає кореспондентка LIGA.net.

За його словами, Єрмак наразі служить снайпером в Іноземному легіоні ГУР. Крім того, він працює на дронах, перебуваючи на лінії бойового зіткнення.

"Варіант ліквідації був наступний: він перебуває на лінії бойового зіткнення (на той час в Запоріжжі), як тільки повертається з бойового розпорядження – працювати по ньому вибуховим пристроєм. Виконавець – харків’янин, нахабний, молодий, грамотний інженер, тобто той, хто фахово може виготовити вибуховий пристрій", – пояснив глава СБУ.

За словами глави СБУ, чоловік приїхав в Київ та зняв у столиці квартиру. Поки він купував всі необхідні компоненти, спецслужбі вдалося поставити відео й аудіо контроль в помешканні.

"Тож ми повністю контролювали перебіг подій. Окрім цього вдалося зробити технічне проникнення до його телефону, де ми зафіксували багато розмов, де куратори прямо в деталях управляли всім процесом", – сказав він.

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