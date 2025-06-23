Малюк розкрив, як і чому на Гордона полювали дагестанці та екснардеп-регіонал

Дмитро Гордон (Фото: пресслужба форуму "Україна 30")

Росіяни намагалися убити інтерв'юєра та блогера Дмитра Гордона за допомогою двох агентурних мереж через те, що він має аудиторію у РФ та на окупованих територіях, заявив керівник Служби безпеки України Василь Малюк під час зустрічі з журналістами, передає кореспондентка LIGA.net.

"Гордон тригерить [дратує] росіян. У нього велика категорія глядачів, які знаходяться і в Росії, і на тимчасово окупованих територіях", - пояснив керівник спецслужби.

За його словами, проти діяча працювали дві російські агентурні мережі: першу очолював колишній нардеп-регіонал, якого уже затримано (за даними співрозмовника LIGA.net - йдеться про ексрегіонала Віталія Грушевського).

Малюк зазначив, що колишнього політика інструктувала Федеральна служба безпеки РФ, він здійснював візуальне спостереження, а також "підтягнув" декілька помічників.

"Серед них були, до речі, журналісти, але вони не були в повноті на контакті з ФСБ, хоча виконували окремі задачі. А в подальшому пішли на угоду, ще дали нам детальні покази", - розповів глава Служби Безпеки.

Він додав, що російські агенти планували використати саморобний вибуховий пристрій або організувати ракетно-шахедний удар у випадку, коли "стовідсотково підтвердять" перебування Гордона у відповідному будинку.

"Вони займалися цим довго. Для спостереження задіювали, у тому числі, технічні засоби, відеореєстратори зокрема (навпроти офісу запаркували машину з відеореєстратором в онлайні). Слідкували, коли Дмитро приїжджає та від’їжджає. "Топтались" поряд з його будинком і для нас, як для професіоналів, це було на поверхні", - пояснив Малюк.

Проте, зазначив керівник СБУ, спецслужба у той момент вже документувала діяльність цих агентів - цей же екснардеп готував інші диверсії і був в полі зору правоохоронців щодо організації підриву залізничної колії в Полтавській області.

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