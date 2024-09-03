У Києві взяли екснардепа і спільників. СБУ каже – працювали на ФСБ і готували вбивство Гордона

Як стверджують у СБУ та ОГП, затримані підірвали залізничну колію на Полтавщині, щоб перешкодити логістиці ЗСУ, а також готували підрив колії на Київщині

Фото: Офіс генпрокурора

Правоохоронці затримали у Києві колишнього народного депутата від забороненої Партії регіонів та ще трьох осіб, підозрюваних у співпраці з російськими спецслужбами. Про це повідомили Служба безпеки України і Офіс генпрокурора.

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За даними СБУ, агентурна мережа "елітного підрозділу" ФСБ РФ – Департаменту контррозвідувальних операцій – складалась із чотирьох осіб (виконавець диверсій, постачальник вибухових пристроїв та агентка, яка спеціалізувалася на зовнішньому спостереженні), а координацією в Україні займався колишній нардеп. Під час багатоетапної спецоперації вдалось затримати всіх чотирьох, включно із екснардепом.

Як свідчать матеріали провадження, одним із завдань мережі був збір даних про українських діячів, які "цікавили" російську спецслужбу. Зокрема, ворог намагався отримати дані про місця проживання та відвідування, графік дня та коло спілкування певних осіб для подальшого вбивства. Серед тих, на кого російські спецслужби готували замовне вбивство був український журналіст Дмитро Гордон.

Правоохоронці стверджують, що затримані підірвали залізничну колію на Полтавщині, щоб перешкодити логістиці ЗСУ. Також вони планували серію вибухів на Укрзалізниці, яку Сили оборони використовували для перевезення техніки і особового складу.

За даними СБУ, спецслужба РФ поставила затриманим завдання підірвати одну із колій на Київщині, але вдалось запобігти диверсії.

Екснардепу повідомлено про підозру у державній зраді, диверсії та готуванні до терористичного акту. Також повідомлено про підозру трьом його спільникам.

Фото: СБУ

Фото: ОГП

Фото: ОГП

Фото: ОГП

19 липня у Львові було вбито екснардепку Ірину Фаріон.

У телефоні підозрюваного у вбивстві знайшли пошукові запити щодо інших політичних діячів, зокрема щодо депутата Верховної Ради Максима Бужанського.

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