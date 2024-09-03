В Киеве взяли экс-нардепа и сообщников. СБУ говорит – готовили убийство Гордона для ФСБ

Как утверждают в СБУ и ОГП, задержанные взорвали ж/д путь в Полтавской области, чтобы помешать логистике ВСУ, а также готовили подрыв пути под Киевом

Фото: Офис генпрокурора

Правоохранители задержали в Киеве бывшего народного депутата от запрещенной Партии регионов и еще трех человек, подозреваемых в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Об этом сообщили Служба безопасности Украины и Офис генпрокурора.

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По данным СБУ, агентурная сеть "элитного подразделения" ФСБ РФ – Департамента контрразведывательных операций – состояла из четырех человек (исполнитель диверсий, поставщик взрывных устройств и агент, специализировавшийся на внешнем наблюдении), а координацией в Украине занимался бывший нардеп. Во время многоэтапной спецоперации удалось задержать всех четырех, включая экс-нардепа.

Как свидетельствуют материалы производства, одной из задач сети был сбор данных об украинских деятелях, "интересовавших" российскую спецслужбу. В частности, враг пытался получить данные о местах проживания и посещения, графике дня и круге общения определенных лиц для дальнейшего убийства. Среди тех, на кого российские спецслужбы готовили заказное убийство, был украинский журналист Дмитрий Гордон.

Правоохранители утверждают, что задержанные взорвали железнодорожный путь в Полтавской области, чтобы помешать логистике ВСУ. Также они планировали серию взрывов на Укрзализныце, которую Силы обороны использовали для перевозки техники и личного состава.

По данным СБУ, спецслужба РФ поставила задержанным задачу взорвать один из путей в Киевской области, но удалось предотвратить диверсию.

Экс-нардепу сообщено о подозрении в государственной измене, диверсии и готовке к террористическому акту. Также сообщено о подозрении трем его подельникам.

Фото: СБУ

Фото: ОГП

Фото: ОГП

Фото: ОГП

19 июля во Львове была убита экс-нардеп Ирина Фарион.

В телефоне подозреваемого в убийстве нашли поисковые запросы насчет других политических деятелей, в том числе депутата Верховной Рады Максима Бужанского.

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