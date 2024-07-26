Подозреваемый в убийстве Фарион "гуглил" нардепа Бужанского

Максим Бужанский (Фото: ВРУ)

В телефоне подозреваемого в убийстве языковеда и общественного деятеля Ирины Фарион нашли поисковые запросы других политических деятелей. Об этом на брифинге сообщил глава Национальной полиции Иван Выговский.

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Имена политиков правоохранители заблюрили, однако на слайде указано, что они пророссийские.

По словам Выговского, подозреваемый интересовался информацией о депутатах и заседаниях областных советов. Поисковые запросы датированы 21 и 23 июля.

"То есть он продолжал анализировать и искать, кто его может заинтересовать как фигурант", — сказал глава Нацполиции.

Министр внутренних дел Игорь Клименко уточнил, что 21 июля – это день, когда мужчина уезжал из Львова в Днепр, то есть через полтора дня после совершения убийства.

"Это его психологический портрет. Он уже отошел от того, что совершил. И уже, возможно, готовил следующую акцию", — подчеркнул Клименко.

Глава МВД, отвечая на вопросы журналистов, уточнил, что подозреваемый, в частности, искал информацию о депутате Верховной Рады Максиме Бужанском.

"Мы вам показали его поисковую табличку, я могу одну фамилию вам открыть, следующий, кого он смотрел, это Бужанский", — сказал Клименко.

Фото: МВД

СПРАВКА. Максим Бужанский – украинский политик, журналист и блогер. До выборов в Верховную Раду известен как публицист и ведущий ток-шоу "Народ против" на телеканале ZIK. В 2019 году был избран народным депутатом Украины IX созыва от Слуги народа. В 2020 году Бужанский вносил в ВРУ законопроект об использовании русского языка в работе парламента.

Вечером 19 июля мужчина выстрелил в голову Фарион во Львове. Через несколько часов она скончалась в больнице – ей было 60 лет.

22 июля во Львове состоялось прощание с Фарион, ее похоронили на центральной аллее Лычаковского кладбища.

25 июля в Днепре задержан мужчина, которого разыскивали за убийство Фарион. По данным МВД, он готовил преступление минимум два месяца – правоохранители отследили, как он проводил разведку местности, передвигался по Львову и применял средства конспирации.

Мужчине объявлено о подозрении в умышленном убийстве. 26 июля ему будут выбирать меру пресечения.

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