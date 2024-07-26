Мужчине, разыскиваемому за убийство Фарион, будут просить арест без залога – прокуроры
Суд во Львове изберет меру пресечения мужчине, которого разыскивали из-за убийства языковеда Ирины Фарион – прокуроры будут ходатайствовать об его аресте без возможности внесения залога. Об этом заявил заместитель генпрокурора Антон Войтенко на брифинге.
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Войтенко рассказал, что сейчас согласовано сообщение о подозрении по статье об умышленном убийстве мужчине, которого задержали накануне в Днепре.
Прокуроры подали в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога, добавил он.
Раньше президент Владимир Зеленский анонсировал – 26 июля министр внутренних дел Игорь Клименко представит больше публичной информации об убийстве Ирины Фарион и ходе расследования.
- Вечером 19 июля неизвестный выстрелил в голову Фарион во Львове. Через несколько часов она скончалась в больнице – ей было 60 лет. 20 июля президент Зеленский сообщил, что заслушал доклады об убийстве Фарион и заверил: службы исследуют все версии, включая ту, что ведет в Россию.
- Ранее днем Клименко и президент Владимир Зеленский сообщили о задержании подозреваемого в нападении на Фарион. Следствие склоняется к тому, что стрелок был лишь исполнителем преступления.
- По данным МВД, подозреваемый готовил преступление не менее двух месяцев – правоохранители отследили, как он проводил разведку местности, передвигался по Львову и применял средства конспирации.
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