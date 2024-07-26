Мужчине, разыскиваемому за убийство Фарион, будут просить арест без залога – прокуроры

26 июля в Днепре задержан мужчина, которого разыскивали за убийство политика и ученой Ирины Фарион

Ирина Фарион (Фото: Telegram Садового)

Суд во Львове изберет меру пресечения мужчине, которого разыскивали из-за убийства языковеда Ирины Фарион – прокуроры будут ходатайствовать об его аресте без возможности внесения залога. Об этом заявил заместитель генпрокурора Антон Войтенко на брифинге.

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Войтенко рассказал, что сейчас согласовано сообщение о подозрении по статье об умышленном убийстве мужчине, которого задержали накануне в Днепре.

Прокуроры подали в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога, добавил он.

Раньше президент Владимир Зеленский анонсировал – 26 июля министр внутренних дел Игорь Клименко представит больше публичной информации об убийстве Ирины Фарион и ходе расследования.

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